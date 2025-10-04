Fue una exitosa actriz de telenovela, hace más de 20 años que no tiene un protagónico y tiene un emprendimiento de ropa

Son muchas las actrices de telenovelas que luego de haber tenido grandes éxitos, decidieron dejar la fama pera dedicarse a otra profesión un poco más en el anonimato.

Uno de los casos más famosos en México es la de la actriz nacida en Argentina, Maki Moguilevsk quien dijo que no quería volver a las telenovelas, dejando atrás una gran trayectoria en el mundo de las telenovelas.

De esta manera es que decidió continuar su camino laboral desde otra perspectica y siguiendo una de sus pasiones.

¿Quién es Maki Moguilevsk?

Magdalena Moguilevsky, conocida artísticamente como Maki Moguilevsky, fue una famosa actriz y conductora televisiva que nació en Argentina pero cuya carrera se desempeñó en México.

En el año 2001 tuvo su debut en una novela muy popular y desde ese momento su fama fue creciendo de manera exponencial hasta que logró convertirse en una referente del mundo televisivo.

Ella fue capaz de deslumbrar a todos con su talento y belleza, Maki Moguilevsky, siguió brillando en producciones como “Carita de ángel” y “Amigas y rivales”. En 2001 tuvo su última aparición en una telenovela mexicana al aparecer como protagonista en “El juego de la vida”.

La actriz estuvo casada con el actor Juan Soler con quien tuvo dos hijas. Makiha manifestado en distintas entrevistas, que su retiro fue para dedicar tiempo al cuidado de sus hijas. Su matrimonio con Juan Soler llegó a su fin en 2018.

¿A qué se dedica actualmente?

Maki Moguilevsky siguió actuando en el extranjero en producciones como “Santa diabla” y “Sangre de mi tierra”.

A los 51años de edad sigue trabajando como conductora de televisión y en 2021 fue anunciada como parte de un elenco de conductoras pero en el 2024 esto se acabó.

Alejada del mundo televisivo, y siguiendo su pasión por la moda, tiene una tienda de ropa llamada “MADOT”. Así es que se ha mantenido alejada de las cámaras para darle vida a su emprendimiento.

