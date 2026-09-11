Diego Boneta es captado con misteriosa mujer y despierta rumores de romance tras su ruptura con Renata Notni
Diego Boneta vuelve a estar en el centro de la conversación luego de ser captado por una misteriosa mujer a pocos meses de terminar su relación con Renata Notni.
En las últimas horas el nombre de Diego Boneta se ha colocado en medio de la conversación luego de que diera señales de que ya se encuentra enfocado en una nueva etapa de su vida personal después de haberle puesto punto final a su relación con la actriz y modelo Renata Notni, ya que el actor fue captado recientemente junto a una mujer que llamó la atención por su cercanía con él. Ante estas nuevas imágenes los internautas rápidamente se han cuestionado si se trata de un nuevo romance.
Aunque la identidad de la misteriosa mujer ha comenzado a llamar la atención de medios y fans, hasta el momento Boneta no ha dado a conocer a través de un comunicado que se encuentre en una nueva faceta de su vida personal amorosa.
¿Quién es la mujer con la que fue visto Diego Boneta?
La aparición de Diego Boneta junto a una mujer en un bar de la Ciudad de México generó cuestionamientos entre sus seguidores, principalmente por tratarse de una aparición pública que llega después de su separación de Renata Notni.
De acuerdo con el video que ha ganado terreno en Tiktok se ve a una mujer de cabellera rubia. Según reportes aparentemente esta mujer respondería al nombre de Marie, amiga de Juan Cepeda, expareja de Ninel Conde, aunque su presencia junto al actor no confirma que mantengan una relación de noviazgo.
Pues reina venenosa sacó que el actor Diego Boneta estaba muy acaramelado con una mujer, que no era su novia Renata, se llama Marie, amiga del abogado Juan Zepeda, ex de Ninel Conde.— Funada (@FunadaD) September 9, 2026
Tan bonita pareja que hacía con Renata. pic.twitter.com/yekIA87sY5
¿Cómo fue la relación de Diego Boneta y Renata Notni?
Diego Boneta y Renata Notni comenzaron su historia sentimental en 2020 e hicieron pública su relación en 2021, desde el inicio de su noviazgo fueron una de la sparejas más sólidas y discretas del espectáculo mexicano.
Tras darse a conocer su unión lograron estar juntos aproximadamente cinco años, hasta que en 2026 se hizo público el final de su noviazgo. Posteriormente, Boneta habló sobre la separación y aseguró que, aunque terminar una relación nunca es sencillo, consideraba que la decisión había sido la correcta.
Por su parte, Notni también ha hablado sobre esta nueva etapa y ambos han continuado con sus respectivos proyectos profesionales. Ahora, la aparición del actor con una nueva acompañante vuelve a despertar preguntas sobre su vida sentimental, aunque por el momento no existe una confirmación pública de un nuevo romance.
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