Cazzu abre su corazón: revela cómo vive la maternidad sin el respaldo de Christian Nodal

Cazzu reveló las adversidades que ha enfrentado a lo largo de la maternidad sin la presencia de Christian Nodal, el padre de su hija y a quien acusó de impedirle viajar con Inti fuera de Argentina. En entrevista con el podcast Un elefante en la habitación de Marie Claire Colombia, la ‘Nena Trampa’ reconoció que su primogénita crecerá ‘con otro tipo de injusticia’.

Cazzu anhela que Inti, la hija que tuvo con Nodal, sienta orgullo por ella TV Azteca [VIDEO] Después de confesar que desea que Inti se sienta orgullosa de ella, Cazzu cree que la hija que tuvo con Christian Nodal tendrá una vida diferente a la que tuvo ella.

“Pues yo creo que ella va a crecer con otro tipo de injusticia, como ‘la hija de…'Esto es lo que a mí me gustaría: que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importe el mundo que la rodea, que le importe su familia, que tenga bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco” , mencionó.

Entre los objetivos de Cazzu, sabiendo los privilegios que su hija tendrá a su alrededor, es que los valores de Inti sean inamovibles. “Me cuesta imaginarme a Inti tan grande. Yo siento que ella va a tener una vida tan diferente a la mía, que lo único que me interesa es preservar sus valores”, señaló.

Así fue el último cumpleaños de Inti

El pasado 14 de septiembre, Inti cumplió sus dos años y Cazzu organizó la celebración con meses de anticipación. En Instagram se pudo ver imágenes de la pequeña compartiendo outfit con su madre y un colorido salón de juegos decorado con flores, banderines, animales del bosque artificiales y una rana gigante como parte del ambiente.

De acuerdo con declaraciones del periodista argentino Javier Ceriani, el regalo de Christian Nodal a Inti habría sido considerado por muchos como “insignificante”, sobre todo en contraste con la fortuna millonaria que se le atribuye.

“¿Qué creen que le compró? Una caja de plastilina y una jirafa de peluche de 50 centímetros. Eso fue el regalo que le dio Nodal”, comentó.

En plataformas digitales de compra-venta, como Amazon, una caja grande de plastilina Play-Doh con 22 botes tiene un costo aproximado de 500 pesos mexicanos, mientras que un peluche de jirafa de 45 centímetros ronda los 250 pesos.

