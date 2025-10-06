Esto es lo que la policía encontró en el bolso de Micky Hair tras ser brutalmente asesinado en Polanco

La noche del 29 de septiembre de 2025 un crimen conmocionó al mundo del espectáculo: la muerte de Micky Hair, quien fue ultimado a balas en las afueras de uno de sus negocios. Debido a la brutalidad del ataque, el estilista perdió la vida de manera instantánea, puesto que para cuando llegaron los servicios de emergencia ya no había nada más que hacer por él.

De acuerdo con los reportes disponibles, el equipo de peritos que acudió a recoger el cuerpo se dio a la tarea de revisar las pertenencias de la víctima. Fue así que se descubrió que el bolso de lujo de Miguel de la Mora guardaba el recibo de una transferencia bancaria por un millón 750 mil pesos, cuyo destinatario no se ha dado a conocer, un billete japonés, su pasaporte y su teléfono celular.

Instagram / @micky_hair Al momento de morir, Micky Hair llevaba varios objetos en su bolso de lujo

¿Quién mató a Miguel de la Mora, el estilista conocido como Micky Hair?

Hasta el momento, se desconoce la identidad del responsable o responsables del atentado que mató a Micky Hair. En días pasados, circulaban versiones apuntando a Eduardo “N” como un posible sospechoso, quien según el periodista C4 Jiménez, tenía una orden de restricción con el joven estilista, pero esta versión no ha sido respaldada por las autoridades.

Así era la famosa clientela de Miguel de la Mora

Gracias a su prestigio como estilista, experto en extensiones y colorimetría, Micky Hair gozaba de estar entre los preferidos de diversas celebridades, quienes confiaban en él para resaltar su belleza. Algunas de las personalidades recurrentes en sus salones de belleza, ubicados en Zapopan y CDMX, eran Kenia Os y Natasha Dupeyrón.

Instagram / @micky_hair El estilista Micky Hair tenía una exclusiva cartera de clientas

También solía atender a Ángela Aguilar, con quien además tenía una amistad muy cercana, al grado de que la habría apoyado en los últimos meses, cuando las críticas y burlas por su apariencia se desataron.

Por lo que, al confirmarse la muerte de Miguel de la Mora, la esposa de Christian Nodal le dedicó un sentido mensaje en Instagram que delató el cariño que le guardaba.