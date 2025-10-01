¿Le hace brujería? Revelan que Cazzu posee fotos de Christian Nodal en su casa

Pese la diferencia que hay entre ellos, Christian Nodal y Cazzu siempre tendrán que vincularse por la crianza de su hija. Tal es así, que aunque existen ataques constantes de una parte y de la otra, en las últimas horas se reveló que la cantante Argentina tiene en su casa fotografías de su ex pareja.

Según trascendió, Cazzu mantiene fotos del artista mexicano en la habitación de Inti, la pequeña hija de ambos. Este gesto conmovedor sorprendió a los seguidores de los cantantes y muchos consideran que es un gesto responsable y que muestra una madurez digna de una madre.

¿Porque Cazzu tiene fotos de Christian Nodal?

Si bien la separación de Christian Nodal y Cazzu fue muy polémica y en torno a ella giraron múltiples teorías respecto a una infidelidad protagonizada por el cantante mexicano y su actual esposa, Ángela Aguilar, lo cierto es que los artistas deben mediar por la crianza de su hija.

Bajo estas circunstancias, es que cuando se trata de Inti, la cantante argentina decide tener una perspectiva más neutral y por eso mantiene las fotografías de su pequeña niña, junto a su padre, en su habitación. No es por nostalgia, ni por presumir el vínculo que ella tenía con él, sino que el motivo para que Cazzu tenga imágenes de Christian Nodal es lograr que la pequeña sienta la presencia de su padre en todo momento.

¿Cazzu escucha música de Christian Nodal?

Otro dato revelador y que llama la atención es que Cazzu también le pone música de su ex pareja a su hija Inti. No solo le muestra las fotos junto a su padre, sino que además comparte con ella la música que él hace.

Con estas acciones, la intérprete argentina deja entrever que aunque tenga marcadas diferencias con su ex pareja prefiere dejar el conflicto de lado cuando se trata de su hija y así lograr que Christian Nodal esté más cerca de Inti.