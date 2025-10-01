Preocupa a sus seguidores la salud del cantante Raphael

La salud del artista Raphael es motivo de conversación en las últimas horas luego de confirmarse que tuvo que suspender un concierto. A sus 82 años tuvo una dificultad que lo ha alejado de los escenarios y poco a poco se va sabiendo cuál es su estado.

Esposa de Raphael evade a la prensa tras preguntas sobre el estado de salud del cantante [VIDEO] Natalia Figueroa fue reservada al dar detalles sobre cómo se encuentra el intérprete de “Mi gran noche” y esto fue lo que sucedió en España

Miguel Rafael Martos Sánchez, como es su nombre real, es un afamado cantautor español que cuenta con una amplia trayectoria que le ha permitido ser reconocido en todo el mundo. Desde el año pasado, su salud es motivo de preocupación en torno a quienes han crecido con sus canciones.

¿Por qué Raphael canceló un concierto?

El concierto que Raphael no pudo ofrecer fue el del pasado domingo 28 de septiembre en España. Se trataba de un show gratuito en el marco de la velada de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, que minutos antes fue cancelado.

Según se confirmó, el cantante español no pudo presentarse debido a inconvenientes de salud. Horas después, desde el equipo de trabajo que acompaña a Raphael precisaron que el concierto había sido suspendido por “motivos médicos relacionados con un proceso gripal”.

¿Cómo está la salud de Raphael?

La cancelación de este show, volvió a despertar alarmas entre los seguidores de Raphael ya que en diciembre de 2024 el cantante fue diagnosticado con linfoma cerebral, es decir un cáncer de los glóbulos blancos. Por lo que esta nueva noticia preocupó a su fandom.

Sin embargo, su equipo de trabajo se ha encargado de calmar a los seguidores de Raphael y, sin decirlo, ha confirmado que el español se encuentra bien de salud. Es que precisaron que el intérprete de “Como yo te amo” seguirá con las presentaciones que tiene en agenda en España por lo que los amantes de su música podrán seguir disfrutando de su talento.