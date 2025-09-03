Cazzu se sincera sobre la búsqueda de un buen hombre con indirecta para Christian Nodal

La artista argentina Julieta Cazzucheli, más conocido como Cazzu, ha vuelto al centro de la escena tras una entrevista que concedió al podcast “Se regalan dudas” en donde habló sobre su disputa legal con Christian Nodal. Sin embargo, a estas declaraciones se sumó una afirmación muy fuerte en torno a las dificultades para encontrar a un buen hombre.

Tras culminar su relación con el músico mexicano Christian Nodal, la cantante Cazzu ha conmocionado a la opinión pública al abrir su corazón y referirse a los deseos de poder estar con su hija Inti. La artista ha despertado diversas reacciones en los internautas que han seguido de cerca sus declaraciones.

¿Siguen los problemas entre Cazzu y Nodal?

Durante la entrevista, Cazzu habló de su música, de su presente y también de los proyectos que tiene hacia el futuro. Pero contó además cómo es su relación con Christian Nodal, con quién tiene una hija en común y quien, según ella, la tiene condicionada ya que no ha querido firmar un permiso para que su hija pueda viajar al exterior.

Esta situación ha causado no solo el enojo de la cantante sino también sentimientos de tristeza ya que, según confirmó, ha tenido que recurrir a las vías legales para lograr que el intérprete mexicano firme el permiso que ella necesita para poder salir del país con su pequeña Inti.

¿Qué opina Cazzu de los hombres?

En torno a los temas relacionados con el amor, Cazzu fue consultada sobre la búsqueda de un nuevo compañero de vida a lo que la artista respondió con una dura sinceridad. Recordó una charla que tuvo con su madre y afirmó que ante la pregunta de por qué no tiene novio, ella le respondió “Porque no quiero, qué se yo. No estoy en esa”.

En este marco, Cazzu recordó un consejo de su madre: “En éste mundo hay algo que se llama ‘La tabla de las mierd#s’. Vos tenés que tener muchos novios y ver cuál es de todos esos starter pack de hombres es menos hijo de put#”. Finalmente, la cantante dijo haber entendido lo que su madre le quiso decir y afirmó: “Me enamoré pocas veces. Tuve pocas relaciones y de todas formas siento que estuvo bien”.

