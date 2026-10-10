Kevyn “Bicolor” CONFIESA en La Granja VIP: “Me equivoqué mucho en el amor”; ¿cuántas parejas ha tenido?

Una dinámica entre Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, terminó dando paso a una confesión sobre el pasado sentimental del comediante. Durante una actividad en La Granja VIP, ambos tuvieron que mirarse a los ojos y mencionar tres características que les atraen del otro. Sin embargo, cuando llegó su turno, el granjero reconoció que sus experiencias amorosas anteriores le generan dudas sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación.

“Yo me he equivocado muchas veces en el amor y te veo tan grande que tengo miedo de regarla o no poder con lo grande que eres para mí”, expresó Bicolor frente a su compañera.

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La declaración surgió después de que el comediante destacara la fortaleza de Bebeshita y la manera en que ella se había preocupado por él durante la competencia. También aseguró que disfruta los momentos en los que pueden conversar y olvidarse por un instante de lo que sucede a su alrededor.

Por su parte, Bebeshita destacó la sinceridad que percibe en Kevyn cuando hablan de asuntos personales. Además, reconoció que le gusta su manera de referirse a las mujeres con las que mantuvo relaciones anteriormente.

La conversación permitió conocer otro aspecto de la vida sentimental del participante, quien ya había compartido detalles sobre sus exparejas y sus seis hijos.

¿Cuántas parejas ha tenido Kevyn “Bicolor” Contreras antes de La Granja VIP?

El comediante explicó durante una conversación anterior con Bebeshita que se considera un “alma enamorada” y que sus seis hijos son fruto de tres relaciones diferentes. Entre las parejas que se le conocen se encuentran:



Sandra González: fue su pareja durante casi diez años. Juntos tuvieron tres hijos: Mateo, Alessa y Alisson. Aunque formaron una familia, nunca contrajeron matrimonio.

fue su pareja durante casi diez años. Juntos tuvieron tres hijos: Mateo, Alessa y Alisson. Aunque formaron una familia, nunca contrajeron matrimonio. Una segunda pareja cuya identidad no se ha difundido ampliamente: con ella tuvo a su hija Ailed.

Naomy Villarreal: fue su esposa durante menos de un año. De esa relación nacieron sus gemelas Azul e Isabella.

¿Qué dijo Kevyn “Bicolor” sobre las madres de sus seis hijos?

Durante la actividad con Bebeshita, el participante también compartió una reflexión relacionada con su manera de hablar sobre sus exparejas.

La creadora de contenido le comentó que una de las características que más admira de él es que, pese a sus separaciones, nunca lo ha escuchado expresarse negativamente de las mujeres con las que estuvo.

“Jamás has hablado mal de ninguna mujer”, le dijo Bebeshita, quien agregó que esa actitud le da confianza sobre cómo podría referirse a ella en el futuro.

Bicolor respondió que hay dos principios que procura mantener en su vida. Al recordar los problemas que tuvo con la madre de sus hijos, aseguró que esas diferencias ya se habían resuelto.

“Si no tienes nada bueno que hablar de alguien, no lo digas. Y nunca se habla mal de alguien a quien amaste”, expresó.

Su historia familiar también había sido abordada días antes en La Granja VIP. Durante una de las galas, tres de sus hijos ingresaron disfrazados de espantapájaros para sorprenderlo. En aquella oportunidad, el comediante explicó que sus pequeños no habían convivido anteriormente entre sí y agradeció a sus exparejas por permitir el encuentro.