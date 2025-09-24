Tras los rumores de infidelidad, Ángela Aguilar sorprende con una foto de Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal conforman uno de los matrimonios más famosos de la escena mexicana y no dejan de llamar la atención. En medio de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del cantante hacia la hija de Pepe Aguilar, la “Princesa del Regional” compartió una fotografía de su esposo en sus redes sociales.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar ya fue alcanzado por todo el escándalo provocado por el nuevo romance de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Qué nos dijo?

El joven matrimonio es señalado desde que iniciaron su relación y mucho más cuando decidieron dar el “sí, acepto”. Y es que la relación que Christian Nodal mantuvo con Cazzu, con quien tuvo una hija, fue la previa de esta nueva historia cargada de polémicas.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

Los rumores sobre distintos temas relacionados con Ángela Aguilar y Christian Nodal no cesan y es que, recientemente, una situación en un concierto del cantante despertó las alarmas. Fue en el marco de una de sus presentaciones cuando el artista coqueteó con una joven que estaba entre el público.

Esta situación fue la que disparó especulaciones y rumores de que Christian Nodal le habría sido infiel a la artista de la dinastía Aguilar. Sin embargo, ni Ángela Aguilar ni el intérprete de “Adiós, Amor” se han expresado al respecto.

¿Qué foto compartió Ángela Aguilar?

Tras el concierto que Christian Nodal ofreció este fin de semana en Colombia, el artista y su esposa han decidido descansar alejados de los escenarios. El matrimonio tiene confirmadas distintas fechas en las que deleitarán a sus seguidores con su talento, pero su descanso lo comparten muy juntitos.

Instagram /angela_aguilar_

Fue en las últimas horas que, en medio de los rumores de infidelidad, Ángela Aguilar despejó dudas de inconvenientes con Christian Nodal al compartir una fotografía en sus redes sociales. Fue en una historia de Instagram que la cantante mostró a su marido en un yate, imagen en la que dibujó un pequeño corazón. Los rumores de infidelidad parece que no los han afectado, al menos, hasta estos momentos de la relación.