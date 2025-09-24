Triste muerte de una querida actriz: ganó un concurso de belleza sin ni siquiera estar inscrita

El cine internacional está de luto con la muerte de Claudia Cardinale, una querida actriz italiana que logró conquistar al mundo entero con su belleza y talento. Esta triste noticia se confirmó la noche del 23 de septiembre de 2025, cuando AFP informó que la artista había trascendido en total calma a los 87 años.

Quién fue la actriz Claudia Cardinale, la emblemática “novia” de Italia

Claudia Giuseppina Rose Cardinale, conocida simplemente como Claudia Cardinale, fue una actriz nacida en Túnez, Italia. A lo largo de sus casi 70 años de trayectoria, participó en cintas exitosas internacionalmente como “El Gatopardo”, “Rocco y sus hermanos” y “8½" y además era considerada “musa” de prestigiosos directores como Federico Fellini y Sergio Leone.

También logró hacerse de un nombre en Hollywood como “Pink Panther” y “The Professionals”. Estas actuaciones fueron tan aclamadas, que le habrían propuesto firmar exclusividad para el cine estadounidense, pero según contó a The Guardian en 2022, rechazó la oferta porque consideraba que su lugar era como representante del talento italiano.

A la emblemática artista le sobreviven dos hijos: Patrizio Cristaldi (al que presentaba como su hermano), a quien tuvo a los 19 años, fruto de un abuso sexual y después fue adoptado por Franco Cristaldi, su primer esposo; y Claudia Squitiere, nacida de su relación con Pasquale Squitieri.

La insólita historia detrás del éxito de Claudia Cardinale

Por increíble que suene, que Claudia Cardinale se convirtiera en una estrella de talla mundial fue realmente una casualidad. Esto ya que la llamada “novia de Italia” no tenía contemplado dedicarse al mundo artístico, sino que el destino la llevó hacia este rumbo tras ganar un concurso de belleza al que ni siquiera se inscribió, sino que llegó por curiosidad.

El premio por este primer lugar fue un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde inevitablemente acaparó la atención de los productores y encargados de casting. Así que no tardó mucho en que comenzaran a buscarla para ofrecerle papeles pequeños, para después ser la protagonista absoluta.

Instagram / @goddesses_and_divas Claudia Cardinale llegó al cine por casualidad gracias a su belleza

Otro mérito de Claudia Cardinale es su nombramiento como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en el año 2000 reconoció su labor en pro de los derechos de la mujer y otras causas humanitarias.

Además, pese a que desde hace un par de años decidió alejarse de los reflectores, se le siguió considerando como una de las últimas “leyendas del cine italiano”.

¿De qué murió Claudia Cardinale?

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Claudia Cardinale, pues ni su equipo de prensa ni sus familiares han dado declaraciones sobre el tema. Lo único que se sabe es que la artista italiana murió en compañía de sus seres queridos, quienes estuvieron en sus últimos momentos de vida en una mansión de París.