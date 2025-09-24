Los 4 animales de La Granja VIP que aparecen en el Zodiaco y su significado.

Hace unos días, te comentamos que La Granja VIP y el horóscopo chino tienen algo en común: 5 animales del campo que, de acuerdo con la creencia popular, definen tu personalidad: ahora te tenemos 4 animales “rancheros” que aparecen en el Zodiaco occidental y su importante significado para la astrología: ¿alguno te representa?

¿Qué animales de La Granja VIP aparecen en el Zodiaco occidental?

Si bien el Zodiaco occidental se basa más bien en la posición de los astros y no en las características de los animales en sí como ocurre con el horóscopo chino, existen 4 signos en especial que podrían estar relacionados con el establo de La Granja VIP : ¡conócelos a todos!

ARIES (CARNERO):

Agresivos, impulsivos y con mucho liderazgo, los carneros son la representación perfecta para los Aries, aquellas personas nacidas entre 21 de marzo y el 19 de abril; en el mundo de las granjas, estos machos de las ovejas son criados como sementales o para la producción de carne y lana.

TAURO (TORO O BUEY)

Para los nacidos bajo el signo de Tauro (entre el 21 de abril y el 21 de mayo), tanto el toro como el buey los representan por su resistencia, su espíritu protector, su facilidad para el trabajo duro y su determinación; en las granjas, la crianza de estos animales puede resultar complicada pero a largo plazo da muchas ganancias.

SAGITARIO (CABALLO)

El signo de Sagitario -es decir, las personas nacidas entre el 23 de noviembre y el 22 de diciembre- es representado ya sea con el caballo o con la mítica figura del centauro, esos seres mitad hombre y mitad caballo que tanto cautivan en la cultura popular y que representan la naturaleza libre, aventurera e indómita de estos animales que en las granjas son apreciados por su belleza, velocidad y su capacidad para trabajar.

CAPRICORNIO (CABRA)

Las personas nacidas como Capricornio (es decir, entre el 23 de diciembre y el 20 de enero) tienen en la cabra al animal de granja que las representa debido a que, según la tradición, comparten aspectos como la resistencia, la determinación y la capacidad de adaptarse a cualquier entorno. En los ranchos, la crianza de cabras es cada vez más popular debido a que se trata de animales fáciles de criar y mantener que dan ganancias a corto plazo, sobre todo por su leche.

¿Cómo ves, verdad que estuvo interesante? La Granja VIP está a sólo unos días de arrancar con todo el cacareo y siempre será importante estudiar la importancia que tendrán los animalitos en esta nueva aventura llena de trabajo, celebridades y retos: ¡no te la pierdas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?

TV Azteca confirmó que La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡prepara las botanas, pues este reality show encenderá el chisme y el debate desde el primer minuto!