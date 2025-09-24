Detienen a un reconocido conductor y modelo mexicano: esto se sabe

El mundo de la farándula y el chisme se encuentra impactado debido a que se dio a conocer que fue detenido un reconocido conductor y modelo mexicano, a quien conocemos como “El Chucky”. La noticia fue compartida por el reality show en el que se encontraba participando, dejando a todos sus seguidores impactados.

Mediante las redes sociales se ha compartido abundante información al respecto, explicando el motivo por el cual las autoridades lo detuvieron. Para que sepas más al respecto, te detallaremos todos los datos que se han compartido al respecto.

¿Qué pasó con “El Chucky”, conductor y modelo mexicano que fue detenido?

Edson Cisneros Roja, mejor conocido como “El Chucky”, quien se destacaba por ser protagonista en el reality de “Mitad y Mitad”, donde los participantes van en busca de encontrar a su nuevo amor.

En la red oficial del reality se subió un comunicado al respecto, explicando que el reconocido conductor y modelo mexicano fue detenido por las autoridades por faltas a la moral en Monterrey, detallado que el programa no va a tolerar dichos actos indebidos que vayan en contra de sus valores, además de deslindarse de las acciones personales del sujeto.

Por otro lado, también mencionan que no cuentan con información suficiente sobre la situación legal del infractor y de qué forma afectará su participación en el programa, por lo que en los próximos días será informado a los seguidores en sus portales oficiales.

¿Quién es el “El Chucky”?

Recientemente, el nombre del reconocido conductor y modelo mexicano que fue detenido se ha dado a conocer en el mencionado reality. Esto se debe a que ha generado importantes controversias dentro del programa.

Desde que mencionó su pasado como stripper, hasta los escándalos que se han generado con sus novias, provocando que su imagen en el programa sea relevante, permitiendo que permanezca por más tiempo entre los favoritos.

Debido a la polémica de su situación legal y las imágenes que se han difundido de su arresto, se desconoce de qué forma podría afectar en su permanencia al reality. Esa información deberá ser proporcionada por parte de sus realizadores y productores, quienes evaluarán el inconveniente.