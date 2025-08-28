Actor vive de paracaidista en casa ajena desde hace dos años y no quiere regresarla a sus dueños

El nombre del actor Juan Carlos Casasola vuelve a estar en las principales portadas de los medios de comunicación pero esta vez por una denuncia que le realizaron los propietarios del departamento que habita. Lo acusan de dejar de pagar la renta y de no cumplir con su promesa de compra.

Juan Carlos Casasola es una figura muy famosa en México que se ha destacado como actor y conductor televisivo. Pese a ganarse el cariño de mucha gente, ahora enfrenta una situación legal que lo pone contra las cuerdas y por la que ciudadanos de Huixquilucan, en el Estados de México (Edomex), le están reclamando desde hace ya tiempo.

¿De qué acusan a Juan Carlos Casasola?

Fue el conductor Jorge Carbajal quien entrevistó a los denunciantes quienes afirman que Juan Carlos Casasola les rentó en 2023 un departamento, junto al que había otro, con la promesa de comprar la propiedad. Sin embargo, todo cambió cuando en enero de 2024 el actor realizaría el pago de la diferencia de 5 millones de pesos para convertirse en propietario.

Según expresaron los verdaderos propietarios del departamento, Juan Carlos Casasola dejó de pagarles la renta y mucho menos abonó el dinero para adquirir el departamento. Por tal motivo, decidieron denunciarlo y precisaron que el pasado 5 de agosto debería haber abandonado el lugar, pero tampoco lo hizo.

¿Juan Carlos Casasola está de “paracaidista”?

En el relato, los propietarios afectados indicaron que Juan Carlos Casasola hizo remodelaciones en el lugar entre los que se destaca el derribo de una pared que le permitió unir los dos departamentos para convertirlo en una sola morada. Esta situación, afirmaron, lo hizo sin pedir permiso y mucho menos el aval de Desarrollo Urbano.

Los dueños del departamento exigen que Juan Carlos Casasola se los devuelva y revelaron que ya le han impuesto dos demandas en su contra. Confirmaron además que la renta que no paga correspondía a 21 mil pesos por mes, por lo que afirman que se encuentra viviendo en el lugar de “paracaidista”.

