Yolanda Andrade alerta con fuerte declaración sobre su salud: “Con trabajos viviré cinco años”

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir un video dedicado a su amiga Thalía. Aunque el mensaje estaba lleno de cariño y sentido del humor, una frase sobre su estado de salud encendió las alertas entre sus seguidores.

Hace unas semanas, la titular del programa Montse y Joe confesó que fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas sin cura. De acuerdo con la propia conductora, estas condiciones podrían afectar su capacidad para hablar y caminar con el paso del tiempo, aunque actualmente los médicos aseguran que se encuentra estable.

Yolanda Andrade habla sobre su futuro

En el video difundido en redes sociales, Yolanda Andrade felicitó a Thalía por su cumpleaños y le deseó una vida larga como la de su abuela, quien falleció a los 105 años. Sin embargo, en ese mismo momento lanzó una declaración que preocupó a todos: aseguró que no le gustaría vivir tantos años y que, incluso, calcula que su vida podría no extenderse más allá de cinco años debido a su delicado panorama de salud.

Julio César Chávez rompió el silencio y habló del estado de salud de Yolanda Andrade TV Azteca [VIDEO] Luego de que Yolanda Andrade revelara su estado de salud, Julio César Chávez se reunió con la actriz y conductora sinaloense. Aquí los detalles del encuentro.

Sus palabras, aunque expresadas con cierta ironía, dejaron entrever la gravedad de su situación y fueron replicadas rápidamente por medios y fans que manifestaron su apoyo y cariño hacia la conductora.

¿Qué enfermedad enfrenta Yolanda Andrade?

La conductora ha estado ausente en varias emisiones de Montse y Joe debido a su estado de salud. Hace unos meses reveló que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y, más recientemente, confirmó que padece dos enfermedades degenerativas incurables. Aunque no dio detalles específicos sobre los padecimientos, Andrade insistió en que actualmente se encuentra bien y agradecida por las muestras de afecto que recibe.

La franqueza con la que ha compartido su experiencia ha provocado tanto preocupación como admiración, pues demuestra la resiliencia con la que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.

