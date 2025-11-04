Detienen a una famosa conductora tras ser acusada de asesinar a su madre

La ex conductora Angelynn "Angie" Mock, 47 años, ha sido arrestada luego de que se le acusara de asesinar a su madre de 80 años, Anita Avers, la mañana en 31 de octubre en Kansas.

Aún no hay mucha información sobre el caso pero hay incertidumbre en los seres queridos debido a que nunca imaginaron que la mujer pudiera hacer algo así.

¿Por qué acusan a la conductora?

Las autoridades del condado de Sedgwick manifiestan que la mujer fue encontrada con heridas en las manos y manchas de sangre en la ropa y su madre estaba en su habitación con lesiones provocadas por un arma punzante.

La víctima fue trasladada al hospital pero lamentablemente murió poco después. La conductora recibió atención médica antes de ser arrestada y acusada por el homicidio de su madre.

Medios locales han mencionado que hay una grabación del despacho de emergencia dónde la conductora revela qué mató a su madre para poder salvarse.

Los testigos que se encontraban en el lugar, han comentado a las autoridades que la mujer salió de su casa pidiendo ayuda con las manos cubiertas de sangre antes de regresar al interior. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo del ataque ni confirmado si la atacante se encontraba atravesando algún tipo de crisis.

Former tv news anchor arrested in death of her mother https://t.co/ZIgUvBe0iK — Angie Mock, 47, was a longtime tv News anchor/reporter in St Louis, OKC… #JoplinNewsFirst pic.twitter.com/isVzcyYU1r — Joplin News First (@JoplinNewsFirst) November 3, 2025

Se mantiene abierta la investigación por el homicidio mientras están aguardando los resultados forenses. El proceso judicial podría incluir evaluaciones psicológicas y audiencias preliminares que se llevarán a cabo en las próximas semanas.

¿Quién es 'Angie' Mock?

Angie Mock fue una figura conocida en los noticieros de St. Louis, donde trabajó como presentadora matutina en el canal FOX 2 entre los años 2011 y 2015.

Después de dejar la televisión comenzó a incursionar en el sector corporativo y en ventas. Además su compañero se expresaron sorpresa por lo ocurrido ya que manifestaron nunca haber visto señales de violencia o inestabilidad.