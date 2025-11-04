¿Ángela Aguilar podría retirarse de la música? Esto confesó la cantante

A pesar de las críticas constantes y el ‘hate’, Ángela Aguilar ha estado compartiendo mensajes positivos en sus redes sociales en los últimos días. Esto, coincidiendo con el inicio de su primera gira en solitario en Estados Unidos, que se realizará durante este mes y hasta mediados de diciembre.

En un emotivo video que compartió hace unas horas, la cantante de regional mexicano confesó que ha pensado en abandonar su carrera musical.

“He querido abandonar el camino”, dice Ángela Aguilar

En sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió un clip que fusiona imágenes del trabajo detrás de su gira, “Libre Corazón 2025”, y de su familia. Lo acompañó con una emotiva narración hecha por ella misma. “Tú piensas que está difícil, pero no está difícil. Con el llanto en mi garganta, el nudo aflojó, aunque mi esperanza en el camino hace tiempo se perdió”, dice.

En el momento del clip que más ha llamado la atención, Ángela deja ver que en ocasiones la dificultad de trabajar en el medio artístico la ha hecho dudar de su vocación. “No les miento que mil veces he querido abandonar el camino forjado generaciones atrás, y es justo donde encuentro la fuerza de continuar en el eco de sus voces que me enseñaron a cantar”.

En el video se le ve cantando en el escenario, ensayando, revisando partituras y también rezando, probablemente antes de un show. También hay fotos de su padre, Pepe Aguilar, su abuela, Flor Silvestre, y sus hermanos.

En varias ocasiones, Ángela Aguilar ha resaltado cómo ha resonado el legado de Flor Silvestre en su propia carrera musical. Además, gran parte de su trayectoria ha sido en compañía de su padre y hermano mayor, Leonardo Aguilar.

Este lunes la cantante de regional mexicano recibió duras críticas por compartir el mensaje de apoyo de una fan, donde se interpretó que la estaban comparando con la Virgen María.