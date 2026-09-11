“Yo no uso calzones” Niurka confiesa por qué no le gusta usar ropa interior

Mientras elegían su vestuario para el jueves de Salvación, Niurka hizo una polémica declaración y afirmó que no utiliza ropa interior porque no se siente cómoda con ella.

La razón por la cual la cubana hizo el comentario es que María Karunna se preguntó si debía ir al baño a cambiarse o podía hacerlo directamente en el cuarto. Niurka le dijo que si se sentía cómoda de que la vieran en calzones no tenía por qué esconderse, "más se ve en la playa y nadie se desmaya" dijo la actriz y luego explicó que ella sí va al baño porque no usa calzones.

Según dijo, cuando utiliza pantalones no se pone ropa interior porque se roza dado que no está acostumbrada.

Añadió que únicamente usa unos calzones que tienen brillos a los lados porque los utiliza con pantalones a la cadera tipo cholo y se nota la ropa interior por fuera, “se ve muy sexy”, dijo.

“No soy una persona que necesita aprobación”, señala Niurka sobre su personalidad

Otra confesión que hizo la cubana a sus compañeros granjeros es que no es una persona que necesita aprobación ni pregunta su opinión a nadie. “En esta etapa de mi vida que tengo 58 años estoy disfrutando y dejándome consentir", afirmó.

Por lo anterior es que añadió que ya no busca proyectos en los que tenga que hacer bailes muy complejos que impliquen mucho esfuerzo físico, porque ya no necesita demostrarle nada a los demás.

Al respecto Niurka dijo también que recientemente participó en un proyecto como cabeza de compañía, es decir, tenía la responsabilidad de apoyar a todo el elenco para que se sintiera fuerte y seguro, pero no dejó que nadie la opacara, “que se maten ellos que son los que están empezando, yo ya demostré todo lo que tenía que demostrar", finalizó la cubana.

