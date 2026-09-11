¡TENSIÓN EN LA GRANJA VIP! Rafa MEJOR se mantiene apartado mientras sus compañeros platican
¿Será que los granjeros le aplicarán la ley del hielo a Rafa Mercadante?
El ambiente en La Granja VIP Segunda Temporada sin duda se ha vuelto denso luego de la intensa Asamblea de nominaciones del pasado miércoles 9 de septiembre que dejó a Rafa Mercadante en la cuerda floja con seis votos en su contra y la etiqueta de Peón impuesta por "La Bebeshita".
Por todo lo anterior, parece que el veterano conductor de televisión ha tomado una postura que ya enciende el debate: el aislamiento voluntario. Algo así como un retiro cauteloso frente a los señalamientos del grupo.
Durante la tarde de este jueves, el ambiente en la cocina contrastaba drásticamente con la sala. Figuras como Manelyk González, Kunno, Kevyn "El Bicolor", Azalia y Pascal Nadaud se reunieron en la barra de la cocina para compartir una plática relajada. La conversación fluía sin contratiempos entre anécdotas de la farándula exterior y comentarios ligeros sobre los incidentes ocurridos durante la semana.
A pocos pasos de distancia, la escena era completamente diferente. Sentado en una silla, Rafa Mercadante observaba al grupo en total reserva. Aunque por momentos soltaba alguna intervención para no romper la delgada línea de la cortesía, el presentador prefirió mantenerse apartado de la dinámica para evitar roces innecesarios.
¿Por qué Rafa Mercadante se asiló en La Granja VIP Segunda Temporada?
Esta marcada distancia responde directamente a los duros reclamos que escuchó en el podio en la pasada Asamblea de nominación en La Graja VIP Segunda Temporada. Cabe recordar que una de las críticas más severas expresadas por Kunno y respaldadas por otros participantes fue su supuesta insistencia por "meterse en todas las pláticas" y forzar una simpatía con generaciones más jóvenes. Así que, quizá, ante el temor de que sus compañeros comiencen a aplicarle formalmente la ley del hielo o interpreten cualquier acercamiento como una provocación como las que señalaron ayer, Mercadante optó por medir sus pasos y guardar un perfil bajo en el rancho.