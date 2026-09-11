¡TENSIÓN EN LA GRANJA VIP! Rafa MEJOR se mantiene apartado mientras sus compañeros platican

El ambiente en La Granja VIP Segunda Temporada sin duda se ha vuelto denso luego de la intensa Asamblea de nominaciones del pasado miércoles 9 de septiembre que dejó a Rafa Mercadante en la cuerda floja con seis votos en su contra y la etiqueta de Peón impuesta por "La Bebeshita".

Por todo lo anterior, parece que el veterano conductor de televisión ha tomado una postura que ya enciende el debate: el aislamiento voluntario. Algo así como un retiro cauteloso frente a los señalamientos del grupo.

Durante la tarde de este jueves, el ambiente en la cocina contrastaba drásticamente con la sala. Figuras como Manelyk González, Kunno, Kevyn "El Bicolor", Azalia y Pascal Nadaud se reunieron en la barra de la cocina para compartir una plática relajada. La conversación fluía sin contratiempos entre anécdotas de la farándula exterior y comentarios ligeros sobre los incidentes ocurridos durante la semana.

A pocos pasos de distancia, la escena era completamente diferente. Sentado en una silla, Rafa Mercadante observaba al grupo en total reserva. Aunque por momentos soltaba alguna intervención para no romper la delgada línea de la cortesía, el presentador prefirió mantenerse apartado de la dinámica para evitar roces innecesarios.

¿Por qué Rafa Mercadante se asiló en La Granja VIP Segunda Temporada?