Drake Bell le pide el divorcio a su esposa porque ya tiene novia mexicana: ¿quién es?

La revolución que causaron las declaraciones de una actriz sobre su encuentro romántico con el actor y músico Drake Bell sigue dando de qué hablar. Sus comentarios vertidos no tardaron en repercutir en la prensa internacional y son tendencia.

En este marco, se confirmó que el artista norteamericano presentó el pedido de divorcio a su esposa, la actriz y modelo Janet Von Schmeling con quien se unió en matrimonio hace cuatro años y tiene un hijo en común. El fin del amor entre ambos no se debería exclusivamente a lo declarado por la actriz que reveló que se besaron, pero no deja de tener relación con México.

Drake Bell le pidió el divorcio a su esposa

El pedido de divorcio fue presentado por Drake Bell en Florida, Estados Unidos, y aunque el proceso pretenden llevarlo a cabo en privacidad no escapa a los medios de comunicación ni a la opinión pública. Lo cierto es que Janet Von Schmeling ya había solicitado el divorcio anteriormente e incluso había pedido la custodia legal de su hijo.

Este nuevo paso que da el artista se convierte en un nuevo capítulo en torno al final de la historia de amor con Janet Von Schmeling. De todos modos, el corazón de Drake Bell ya tiene dueña y se trata de una mujer mexicana.

¿Quién es el nuevo amor de Drake Bell?

Drake Bell tiene una vida muy agitada entre sus profesiones de cantante y actor, por lo que su vida se reparte entre Estados Unidos y México. Esto es lo que ha llevado al artista a tomar contacto con la prensa y dejar en claro que su corazón ya tiene dueña y es alguien nacida en suelo azteca.

Aunque no reveló su nombre, Drake Bell confirmó que tiene nueva novia y que es mexicana. En declaraciones fugases a periodistas señaló que “ella es productora y graba discos en un estudio. Es grandioso”. Por lo tanto, mientras se encuentra en México por el rodaje de una película, sus momentos de descanso los pasa en los brazos de su nuevo amor.