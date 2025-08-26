El Costeño denuncia amenazas de su ex pareja; esto se sabe

El Costeño es un reconocido comediante en el espectáculo mexicano; sin embargo, en las últimas semanas se ha visto envuelto en una terrible situación, denunciando que ha recibido amenazas de su ex pareja que lo ponen en alerta ante la seguridad de él y de su familia.

Hechos que están ocurriendo después de que el comediante denunciara a la exnovia de robarle una importante cantidad de dinero. Para que te mantengas informado al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce.

¿Qué le pasó a El Costeño?

Javier Carranza, también conocido como El Costeño, menciona que durante su relación con su ex pareja, con quien ya planeaba tener una vida y formar una familia, después de varios problemas, el comediante observó la desaparición de 250 mil pesos.

Por lo que la celebridad intentó llegar a un acuerdo con su pareja para que pagara la suma. Ante la negativa, optó por una solución legal, llevando el problema directamente a la Fiscalía de la CDMX, para hacer la denuncia por robo. Después de varios acuerdos por parte de la mujer, todas fracasaron.

El comediante explica que después de las negociaciones, ha recibido varias amenazas que atentan contra su vida, realizadas mediante un número telefónico de Morelos. Por lo que hace responsable de lo que le pase a él a su exnovia, incluso la responsabiliza si algo le ocurre a su familia, amigos, staff y propiedades.

¿Qué acciones tomará El Costeño al respecto?

Ante la gravedad de las amenazas emitidas por la ex pareja de El Costeño, el comediante explica que todo el proceso sigue siendo investigado por la fiscalía, buscando que su caso tenga una solución legal. Resaltó que él no buscaba tomar acciones legales, pero después de todo lo ocurrido desea tener justicia.

Además de explicar que él no busca ningún tipo de venganza al respecto, solamente quiere que su dinero regrese empleando el camino de la justicia. Sin embargo, el reconocido artista menciona su preocupación por las llamadas y por explicar que algunos coches se han quedado afuera de su domicilio durante mucho tiempo, avivando la preocupación de que su vida o la de sus seres queridos se encuentren en riesgo.