FOTOS | ¿Quiénes han sido todos los novios de Nicki Nicole antes de Lamine Yamal?

Nicki Nicole, la cantante y compositora argentina, confirmó su relación con Lamine Yamal. Sin embargo, la famosa rapera también tuvo historias sentimentales que son parte de su pasado. Antes del futbolista, su corazón estuvo ocupado en más de una ocasión por figuras del mundo musical que fueron sus novios.

Aunque ella siempre ha mantenido cierta discreción, algunas parejas son bien conocidas por fans y medios; entérate de todos los detalles.

¿Quiénes han sido los novios de Nicki Nicole?

Una de sus primeras relaciones públicas de Nicki Nicole fue con el rapero Khea, en los albores de su carrera en 2019. La química se mostró en redes, y aunque su historia no duró mucho, dejó huella entre quienes siguieron sus primeros pasos.

(Instagram) Lamine Yamal confirmó su noviazgo con Nicki Nicole.

Después llegó Trueno, otro referente del trap argentino. Su vínculo fue intenso, e incluso se rumoreó que hubo planes más serios. Aunque ella nunca confirmó nada formal, forma parte indisoluble de su trayectoria afectiva.

El nombre que siguió fue el de Peso Pluma, el artista mexicano con quien trabajó en un remix de “Por Las Noches”. Ambos hicieron su relación pública en eventos como los Latin Grammys, y estuvieron juntos hasta febrero de 2024, de acuerdo al medio británico The Sun.

¿Y ahora Nicki Nicole es novia de Lamine Yamal?

Nicki Nicole y Lamine Yamal, estrella del Barça de apenas 18 años, hicieron pública su relación con una tierna publicación en Instagram para el cumpleaños número 25 de la cantante.