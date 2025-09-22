Adela Micha y El Temach protagonizan intenso debate sobre feminismo y violencia de género

El programa “La Saga” fue escenario de un acalorado intercambio entre Adela Micha, reconocida periodista mexicana, y El Temach (Luis Castillejo), el polémico creador de contenido que se ha vuelto popular por sus preocupantes consejos dirigidos a hombres. La conversación se volvió viral y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, pues se abordaron temas como el feminismo, la violencia de género y las nuevas dinámicas sociales.

Adela Mucha y El Temach: Feminismo y violencia de género

La conversación empezó fuerte, pues Adela Micha abrió la entrevista recordando un poco de la historia y los logros del feminismo, subrayando que “son asesinadas 10 mujeres al día” en México. El Temach, rápidamente, reaccionó a esto, pues es bien sabido que él está en contra del movimiento.

“¿Tú crees que esa lucha ayuda a evitar los feminicidios… y por qué siguen creciendo las tasas?”, respondió el influencer. Su postura generó una fuerte reacción entre los espectadores, evidenciando la tensión entre ambas visiones.

Redes sociales bajo la lupa

La periodista no se quedó callada y sugirió que los mensajes que difunde El Temach podrían alentar la violencia de género y promover las diferencias, mientras que él defendió su labor como espacio de apoyo para los hombres: “Discursos como el mío generan un espacio seguro para los hombres de expresar sus emociones… y rompen con la idea de que las mujeres son un objeto”.

Trabajo, empoderamiento y roles sociales

Otro punto que elevó la tensión entre ambos fue respecto al mundo laboral. Micha habló de las mujeres que trabajan por necesidad, mientras El Temach señaló: “Trabajar no es empoderante, perseguir tus sueños es empoderante. Trabajar en una empresa que te oprime, te utiliza… no es liberador”.

Reacciones y cierre

Al final del debate, Micha cuestionó si sus palabras y aseguró que estas podrían sembrar odio en su comunidad contra las mujeres. El influencer negó las acusaciones y reafirmó su objetivo: “Mi intención es construir comunidad y fortalecer a los hombres”. Como era de esperarse, el enfrentamiento dividió las opiniones en redes sociales, pues muchos hombres niegan que el influencer tenga un discurso de odio mientras muchas otras personas, al igual que la periodista, cuestionan la postura del influencer y señalan lo problemática que puede ser transmitir su visión en redes sociales.

