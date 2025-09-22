Débora Estrella no fue la única que murió: revelan quién era la segunda víctima del fatal accidente

La trágica muerte de la querida conductora Débora Estrella en Nuevo León ha conmocionado al país entero. Ahora se ha revelado la identidad del hombre que la acompañaba y que, lamentablemente, también perdió la vida: se trata de Bryan Ballesteros Argueta.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, junto al cuerpo de la presentadora de Telediario fue hallado el de este hombre, quien se confirmó era el piloto profesional que conducía el pequeño avión que se desplomó en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Se sabe que Argueta estudió en la Escuela de Aviación de México y se graduó como primer oficial. Contaba con más de cinco años de experiencia en vuelos comerciales.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Débora Estrella?

El accidente aéreo en donde murió Débora Estrella ocurrió alrededor de las 18:50 horas del sábado 20 de septiembre. Según reportes, la avioneta volaba a baja altura y, de acuerdo con Milenio, testigos aseguraron que realizaba maniobras peligrosas antes de caer.

(Instagram @deboraestrella) La conductora Débora Estrella tenía 43 años.

Tras el impacto, cuerpos de Protección Civil acudieron al lugar para intentar rescatar a las víctimas. Sin embargo, tardaron varias horas en llegar debido a lo complicado del terreno. Para cuando arribaron, ya era demasiado tarde: encontraron sin vida al piloto y a la presentadora.

Hasta ahora, las autoridades investigan qué fue lo que provocó la caída del avión. Se especula que pudo haberse tratado de una falla mecánica.

Filtran el desgarrador video del accidente de Débora Estrella

En redes sociales circula un video del trágico accidente de Débora Estrella en el que se observa un helicóptero sobrevolando cerca de la avioneta e, incluso, aterrizando en las inmediaciones cuando ocurrió la tragedia.

#Entérate, un Cessna con matrícula XB-BGH se accidentó en el municipio de García, Nuevo León, a la altura del Parque Industrial Ciudad Mitras. Se reportó que abordo viajaba Débora Estrella, conductora de televisión y el piloto, los cuales se reportaron como fallecidos.… pic.twitter.com/rdQ4o8aTtz — EnElAire (@Enel_Aire) September 21, 2025

El clip, compartido por la cuenta @Enel_Aire en X (antes Twitter), supera las 68 mil reproducciones y ha generado cientos de comentarios con distintas teorías sobre lo sucedido:

“El helicóptero debería ser investigado por sobrevolar la misma zona que el avión y por aterrizar a un lado de un camino de vehículos sin autorización”.

“¿La turbulencia del helicóptero podría haber tenido algo que ver?”.

“Hay una pista interpuesta, no sé si siga operando. ¿Estarían grabando algún comercial?”.

¿Quién era Débora Estrella?

Débora Estrella, de 43 años, era conductora de televisión y estaba al frente de Telediario Matutino. Estudió la Licenciatura en Derecho y, además de su trabajo en televisión, mantenía una gran comunidad en redes sociales con más de 300 mil seguidores interesados en su vida personal y profesional. Trabajó para TV Azteca en Héchos AM.