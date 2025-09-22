inklusion logo Sitio accesible
Antes de su muerte, Débora Estrella publicó una última fotografía fiel a su estilo

La muerte de la periodista Débora Estrella sigue dando de qué hablar en todo México. El siniestro aéreo que le costó la vida es investigado, mientras las muestras de dolor inundan las redes sociales.

La última foto que Débora Estrella compartió antes del accidente fatal.jpg
Iván Charello | Marktube
Famosos
La noche del pasado sábado, México se convertía en escenario de un fatal accidente aéreo que se cobró la vida de la presentadora Débora Estrella y del piloto Bryan Ballesteros. Mientras la investigación avanza, las redes sociales se han hecho eco del triste hecho y la última imagen que la periodista compartió.

El siniestro fatal se produjo pasadas las 20:00 horas en una zona conocida como el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, en el estado de Nuevo León. Débora Estrella era una de los ocupantes de la aeronave que, por causas que se intentan establecer, se precipitó a tierra.

¿Qué le pasó a Débora Estrella?

Los primeros datos del siniestro fatal fueron compartidos por Protección Civil de Nuevo León que confirmaron la caída de la aeronave y la muerte de sus dos ocupantes. Luego, minutos después, se confirmaba que las víctimas eran Débora Estrella y Bryan Ballesteros.

Por ahora, la investigación iniciada intenta establecer qué fue lo que sucedió para que la aeronave cayera. Desde la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León han confirmado que se trató de una avioneta Cessna, propiedad del Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey (CEAM), que se utilizaba para realizar prácticas de vuelo.

¿Cuál fue la última foto compartida por Débora Estrella?

Mientras se aguardan los resultados de la pericias en el lugar del accidente, las redes sociales se inundan de mensajes de dolor de quienes han compartido momentos junto a Débora Estrella y de sus fieles seguidores. En ese marco, tomó especial importancia la última fotografía que la presentadora compartió en sus redes sociales.

La última foto que Débora Estrella compartió antes del accidente fatal 2.jpg
Fue en su cuenta de Instagram que Débora Estrella difundió en una historia la imagen de la avioneta en la que finalmente perdió la vida. “¿Adivinen qué?”, era el texto que acompañaba la fotografía y en donde también figuraba la ubicación del Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca.

