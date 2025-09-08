Paty Cantú habla sobre las comparaciones que se le han hecho con Taylor Swift

Paty Cantú es una cantante que se ha logrado posicionar y mantener en el sector musical de México, trayendo importantes canciones que al día de hoy se escuchan a todo volumen. En una entrevista realizada por un pódcast, se tocó el tema sobre las comparaciones que se le han hecho con la cantante Taylor Swift.

Paty Cantú compuso un bolero y le encantaría que Luis Miguel lo interpretara [VIDEO] Paty Cantú es una de las cantantes y compositoras más exitosas de México, como evidencia esta que cada una de sus canciones es un total hit.

Por lo que la artista mexicana no se quedó callada para dar su opinión al respecto. Es así que a continuación se brindarán detalles en torno a cuáles fueron sus comentarios al respecto de dichas opiniones que se realizaron anteriormente. No pierdas la información que te compartiremos.

¿Por qué empezó la comparación entre Paty Cantú y Taylor Swift?

Las comparaciones entre Paty Cantú y Taylor Swift se han realizado desde hace varios años, en el 2022 en las redes sociales era considerada la versión mexicana de la cantante estadounidense, puesto que ambas cantan un género musical similar, además de que han logrado forjar una carrera artística firme.

Dentro de las características que se usan para compararlas, es que ambas tienen un estilo similar de ropa y las canciones que han interpretado hablan de temas amorosos o de rompimientos románticos. A lo que la cantante mexicana detalló que se sentía contenta por ser comparada de esa forma.

¿Qué piensa Paty Cantú sobre esta comparación?

En una entrevista realizada en “El pódcast más pedido”, además de tocar todo tipo de temas, se habló sobre las comparaciones que se le hicieron a Paty Cantú con Taylor Swift, a lo que la cantante mexicana respondió que se sentía muy orgullosa de obtener ese cumplido para su carrera musical.

Explicando que la cantante estadounidense se ha destacado por darle mucho amor a sus fans, y resaltando toda la carrera que ha logrado forjar a nivel internacional. Incluso, Paty explicó que el fandom que tienen ambas es muy similar, por lo que acepta que existen ciertas similitudes entre ambas.

Sin embargo, también relató que con uno de sus estrenos musicales, hubo seguidores de la cantante estadounidense que criticaron fuertemente su trabajo, detallando que era una mala versión de una de las canciones de Swift.