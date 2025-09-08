Romina Mircoli, hija de Dulce, revela cuál fue el “error fatal” de la cantante antes de morir

Han pasado casi 9 meses desde que murió Dulce y en ese tiempo la polémica ha rodeado a su hija, Romina Mircoli. Debido a eso, han sido pocas las veces que la hija de la cantante ha hablado sobre su duelo y la pérdida que vivió.

Recientemente, Mircoli reveló las circunstancias de la muerte de su madre y cuál fue su “error fatal”.

Romina Mircoli dice que su madre, Dulce, era una “máquina de trabajo”

La cantante Dulce murió a los 69 años de edad, a causa de un cáncer de riñón que padecía. Romina Mircoli, su hija, relató que la intérprete de “Déjame Volver Contigo” pasó un mes entero en el hospital, y en ese periodo nunca se separó de ella.

En el avance de una entrevista con la productora y conductora Cora Nelda González, programada para publicarse este 8 de septiembre, Romina Mircoli dijo que hubo muchas cosas que su mamá dejó pasar con respecto a la salud. “Mi mamá era una máquina de trabajo, ese fue su error fatal”, confesó.

La conductora de “Cara a Cara con Cora” contó una anécdota con Dulce: platicó con la cantante en una presentación que tuvo en Monterrey, a menos de un mes de pasar por una intervención quirúrgica. “Toda la familia le dijo porque no era ni un mes, creo que tenía, a lo mejor, 15 días o menos. Le habían quitado el riñón izquierdo”, cuenta Romina.

Antes de esa operación, Dulce había sentido “una bola” en la espalda, que llegó a pesar 2 kilos, según relató su heredera universal. Ante un comentario de que su madre era “de buen comer” sin subir mucho de peso, Romina dijo que eso tristemente tenía una explicación: “no sabíamos que ella tenía cáncer, y un tumor de ese tamaño toma tiempo”.

Hace unos meses, Romina Mircoli denunció ante las cámaras de Ventaneando una campaña de desprestigio en su contra, en la cual surgieron supuestas difamaciones de violencia física que hubo entre ella y su madre.