Christian Nodal dice que Cazzu es una mentirosa por este dato que acaba de revelar ante todos

Christian Nodal está envuelto en una nueva ola de críticas tras señalar a Cazzu como mentirosa respecto a cómo terminó su relación amorosa. Recientemente, el cantante mexicano y actual esposo de Ángela Aguilar reveló nuevos detalles que dejaron a todos con la boca abierta.

El año pasado, cuando Nodal y Ángela confirmaron su romance —y días después contrajeron matrimonio— surgieron dudas sobre cómo fue realmente la transición entre el fin del noviazgo del mexicano con la cantante argentina, pues, según los fans, las fechas no coincidían.

¿Qué dijo Nodal sobre su relación con Cazzu y Ángela Aguilar?

Ahora, el intérprete de Adiós, amor se sinceró y aclaró que a su ex “no le rompió el corazón” ni a ella ni a su hija, Inti, algo que Cazzu había alegado en aquel momento.

(Instagram @nodal) Nodal confesó que se enamoró de Ángela Aguilar apenas días después de terminar con Cazzu.

Nodal confesó que “no sabía que se iba a enamorar” el mismo mes en que se separó, y admitió a Adela Micha, durante una charla para su programa La Saga, que su boda sí fue en Roma, Italia, el 29 de mayo. Reveló que la separación con Cazzu ocurrió el 8 de mayo y que, para el 14, ya sentía algo por la hija de Pepe Aguilar.

Insistió en que no engañó a Cazzu con Ángela Aguilar y que su actual esposa “no existía” en su relación pasada, sino hasta que esta terminó y se reencontraron. Además, confesó que su noviazgo con la argentina no era estable, pues terminaron alrededor de seis veces y hasta dormían separados.

El silencio, dijo, fue porque quería proteger a su hija de la polémica , y expresó su deseo de que Inti no crea todos los rumores surgidos a raíz de este hecho.

Christian Nodal le envió un mensaje a Cazzu: esto le dijo

Christian Nodal no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje de disculpas a Cazzu y reiteró que su intención nunca fue lastimar a la madre de su hija.

(X) Christian Nodal confesó que su relación con Cazzu era inestable.

Al contrario, quería “cuidar su dolor y su tristeza” y pensaba que esperarían meses antes de que él iniciara otra relación, pero sus sentimientos hablaron más fuerte.

“Yo, de corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija. Yo me mega enamoré”, señaló en la entrevista.