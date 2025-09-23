Exhiben escalofriante predicción: Débora Estrella “anunció” su muerte el día de su cumpleaños

Una noticia impactante se conoció en los últimos días, ya que se confirmó la muerte de Débora Estrella. La conductora, reconocida por su carisma, de Telediario en Multimedios Monterrey y Ciudad de México, era un ícono del periodismo.

La conductora tenía 43 años y no solo se desempeñaba como periodista sino que también inspiraba a muchas personas con su rol de abogada y empresaria. Ella había sido parte de TV Azteca, por lo que dejó marcas en muchos medios, amigos y familiares.

¿Débora Estrella predijo su muerte el día de su cumpleaños?

Fue el 7 de agosto cuando Débora Estrella, celebró su cumpleaños número 43 y realizó un posteo que ahora genera escalofríos. Ese día compartió fotografías que iban acompañadas de la canción “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, cuyo título en español se traduce como"Morir con una sonrisa”.

En su momento no se tomó mucha importancia pero después de su fallecimiento se interpretó como una especia de “predicción”. Así es que comenzaron a generarse una gran cantidad de comentarios. Las imágenes iban acompañadas del texto, “Hoy solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido... y emoción por todo lo que viene”, algo que muchos consideraron como triste.

Débora era una mujer que transmitía mucha alegría, el día de su cumpleaños se la pudo ver con vestido fiesta y muchos globos. Tan solo 44 días después perdió la vida en un accidente aéreo en García, Nuevo León.

¿Cómo murió Débora Estrella?

El accidente aéreo en donde murió Débora Estrella ocurrió alrededor de las 18:50 horas del sábado 20 de septiembre. Según reportes, la avioneta volaba a baja altura y según testigos aseguraron que realizaba maniobras peligrosas antes de caer. Se confirmó que hubo una falla mecánica y terminó estrellando cerca del río Pesquería.

Tras el impacto, cuerpos de Protección Civil acudieron al lugar para intentar rescatar a las víctimas. Sin embargo, tardaron varias horas en llegar debido a lo complicado del terreno. Para cuando arribaron, ya era demasiado tarde: encontraron sin vida al piloto y a la presentadora Débora Estrella.

