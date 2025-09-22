Filtran video del trágico accidente de Débora Estrella en un helicóptero

El mundo del espectáculo mexicano sigue inmerso en un profundo dolor tras la muerte de la comunicadora Débora Estrella. El siniestro aéreo que le costó la vida a ella y al piloto Bryan Ballesteros ha dado lugar a la difusión de distintas imágenes en el que se demuestra el amor que la presentadora tenía por volar.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

El siniestro fatal se produjo el pasado sábado en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, en Nuevo León. Débora Estrella tenía 43 años de edad y ya había demostrado en reiteradas ocasiones lo que la apasionaba volar.

¿Cómo murió Débora Estrella?

La muerte de la presentadora Débora Estrella se produjo pasadas las 20:30 horas del sábado 20 de septiembre cuando viajaba como copiloto junto al piloto Bryan Ballesteros. Ambos se movilizaban en una avioneta Cessna que se utiliza habitualmente para realizar prácticas de vuelo.

Aunque aún no se han precisado los motivos del accidente, muchas imágenes muestran los últimos momentos en que la aeronave surca los cielos. La avioneta en la que viajaba Débora Estrella era seguida por un helicóptero Bell 429, mismo que luego aterriza cerca del lugar del impacto.

¿Qué ha pasado con Débora Estrella?

La muerte de Débora Estrella no solo ha generado un profundo dolor en su familia y compañeros de trabajo, sino que los seguidores de la comunicadora no dejan de compartir mensajes y fotografías expresando su asombro y tristeza. En ese marco, un nuevo video circula en las redes sociales con imágenes muy particulares.

El video muestra a Débora Estrella sobre un helicóptero y con una gran felicidad que logra traspasar la pantalla. Según señalan sus allegados, la presentadora tenía como sueño aprender a volar y en las imágenes se la puede ver disfrutando del recorrido hecho por la aeronave. Lamentablemente, el destino tenía otros planes y ahora todo México llora por su partida.