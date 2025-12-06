Eduardo Manzano desmintió a Jorge Ortiz de Pinedo por dar datos falsos sobre la muerte de Eduardo

En el día de ayer se dio a conocer la muerte del querido Eduardo Manzano, a sus 87 años de edad. Su mujer había manifestado que no sufrió a la hora de morir ya que estaba bajo sedación.

Hoy se realizó la misa de cuerpo presente para luego dar paso a la cremación. Una de las dudas que surgió, estaba relacionada con el día en el que murió el actor ya que algunos manifestaron que fue el 4 mientras que otros aseguraban que fue el 5. Es por esto que Eduardo Manzano hijo, desmintió a Jorge Ortíz de Pinedo que reveló otros datos.

¿Qué dijo Eduardo Manzano hijo sobre la muerte de su padre?

Eduardo Manzano, hijo, fue el encargado de dar a conocerla muerte del actor a través de un extenso comunicado, el cual fue publicado minutos después de las 8:00 am del viernes5 de diciembre. Allí se puede leer que debajo del nombre del humorista colocó la fecha de nacimiento18 de juniode1938seguido del día de su muerte 4 de Diciembre de 2025.

Sin dudas fue un detalle que pasó desapercibido debido a que mucho interpretaron que “El Polivoz”, había muerto la mañana del viernes 5 de diciembre. Antes de que se emitiera el comunicado, Jorge Ortíz de Pinedo había reforzado el dato de que el actor murió el viernes.

¿Qué dijo Jorge Ortíz de Pinedo?

El actor y comediante Jorge Ortíz de Pinedo trabajo durante 15 años con Eduardo Manzano, y fue quien emitió un comunicado por medio de las redes sociales donde confirma que Eduardo Manzano habría perdido la vida el viernes 5 de diciembre.

“Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida”, se puede ver en el comunicado de Ortíz de Pinedo.

Para que quede claro la familia ha manifestado que

Eduardo Manzano murió el 4 de diciembre.

Fuente: El Heraldo

