De la amistad a los juzgados: así ESTALLÓ el conflicto legal entre Jessica Bustos y Xuxo Dom contra Ricardo Pérez y Slobotzky

Ricardo Pérez y Slobotzky, del podcast La Cotorrisa, se volvieron tendencia, aunque no por las razones adecuadas. Este viernes, 5 de diciembre, la dupla de comediantes asistió a su primera audiencia en la Sala de Oralidad 7, en materia penal, en la Ciudad de México, resultado de la denuncia por presunto acoso sexual, interpuesta por la influencer Jessica Bustos, mejor conocida en el mundo del internet como “Yoshi”.

Al término de la audiencia, cuyo objetivo principal era determinar si los demandados serían o no vinculados a proceso, Ricardo Pérez se limitó a señalar que, tanto él como su compañero, están “en buenas manos”. El objetivo de la audiencia no se concretó, dado que las autoridades decidieron aplazarla, hasta nuevo aviso, pero ¿cómo es que una la dupla del internet en México terminó envuelta en un conflicto legal de tal magnitud? Aquí las claves para entender la demanda contra “los cotorros”.

¿Cómo ESTALLÓ el conflicto legal entre Jessica Bustos y Xuxo Dom contra Ricardo Pérez y Slobotzky?

Todo surgió a raíz del episodio 308 de La Cotorrisa, en el que Pérez y Slobotzky hicieron comentarios hirientes, en forma de burla, sobre la apariencia física de Jessica Bustos (Yoshi), esposa del también creador de contenido y comediante, Xuxo Dom. Ante ello, Xuxo expresó su molestia, de manera pública, a través de un video en redes sociales, en el que señaló que, si bien los consideraba amigos, meterse con su esposa ya era una falta de respeto.

“Yo los considero, o consideraba, AMIGOS. Sé que todo es entre broma, pero ya cuando se meten con mi familia, en este caso con mi esposa, con la persona que amo, ya es una falta de respeto”, señaló Dom, a lo que su Jessica añadió que ella ni siquiera conocía a Slobotzky como para que hicieran ese tipo de comentarios sobre su cuerpo. Ante ello, La Cotorrisa optó por eliminar el fragmento del episodio y ofrecer una disculpa pública.

No obstante, tras pronunciarse contra el podcast, Xuxo y Yoshi fueron víctimas de una ola de ataques y comentarios ofensivos que, según afirma Jessica, afectaron su integridad, a su familia y autoestima, por lo que optó por proceder por la vía legal, además de lanzar un contundente mensaje: “No se dejen de nadie”. Al momento, el conflicto legal entre los creadores de contenido ha abierto un intenso debate sobre el límite del “humor” y la libertad de expresión.

¿Dónde llamar o acudir si tengo una emergencia de este tipo?

Si tú o alguien que conoces es víctima de acoso en redes sociales, puedes llamar a la línea de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional (Ciberdelitos) al 088. También está disponible la Línea SOS Mujeres (765), si resides en la CDMX, o la Línea Sin Violencia en el Estado de México: 800 10 84 053.