Streamer transmitió su parto en vivo y acumuló miles de espectadores: video

Esta historia se ha concretado como una acción que dividió opiniones de manera drástica en redes sociales. Una streamer estadounidense grabó su parto totalmente en vivo, haciendo que durante 8 horas, sus seguidores observaran el proceso desde que se le rompe la fuente hasta que su pequeña hija llega a este mundo. Esta es la historia completa.

¿Quién es la streamer que mostró en vivo su parto?

La gamer es conocida en el mundo de Twitch y juntó cerca de 30, 000 personas en la transmisión en vivo de su parto. La streamer anunció en abril que alrededor del 18 de octubre de este año nacería su bebé. Sin embargo, los planes se adelantaron un poco y todo fue registrado en el canal de ella. Su nombre es Fandy y tiene bastante prestigio en los Estados Unidos.

En redes como Instagram cuenta con 300 mil seguidores, mientras que en TikTok tiene más de 67 mil personas siguiéndola. Este hito causó tal impacto, que hasta el CEO de la plataforma de streaming la felicitó en algún momento del stream. Por ello, este sería el parto en vivo con mayor cantidad de personas viendo en la historia de internet.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el parto en vivo de esta streamer?

Como siempre, algunos aplaudieron la iniciativa y otros realmente se mostraron rebasados. Los que apoyaron este tipo de acercamientos a las figuras públicas, dijeron que fue extraordinario vivir algo así. Pero los que estuvieron en contra preguntaron si esto estaba permitido para transmitirse, pues es algo realmente íntimo. Y el debate realmente seguirá, pues algo así no se ve todos los días.

Fue hasta que el esposo de la streamer cortó la transmisión momentos después del nacimiento de su hija, que la historia llegó a su fin. Sin embargo, reportes del ABC indican que una maestra en Minnesota ya había hecho eso en 2009, aunque tuvo solamente 3600 usuarios viendo su livestream.