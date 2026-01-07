¿Fer Moreno presentía la muerte de su bebé? Declaraciones lo “comprueban”

La comunidad digital, sobre todo aquella que sigue de cerca a los creadores de contenido mexicanos, se encuentra de luto luego de la desafortunada muerte de Atlas, bebé de Fer Moreno . Ante ello, ahora se sabe que la influencer, posiblemente, presentía su muerte luego de unas declaraciones que salieron a la luz.

Para dar un poco de contexto, vale mencionar que Fer Moreno es una creadora de contenido que se ha vuelto experta en el mundo de los realities, por lo que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. No obstante, los últimos días han sido de mucha tristeza para ella tras la muerte de su bebé.

¿Fer Moreno presentía la muerte de su bebé?

En medio de la tristeza que engloba a la familia Moreno por la muerte de su bebé, vale decir que, durante el embarazo, la propia Fer Moreno habría expresado algunas declaraciones que han sorprendido a más de uno debido a lo trágico que suenan, esto de acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas.

Y es que, según la fuente, Fer Moreno tenía “mucho miedo” de que algo le fuera a pasar a su bebé. De hecho, la influencer habría mencionado que muchas personas le han querido hacer daño a lo largo de sus últimos meses de vida, por lo que buscó la forma en que su embarazo no fuera una noticia a nivel nacional.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Fer Moreno nunca ha explicado públicamente cuál era el verdadero miedo respecto al embarazo de su bebé o si esta preocupación derivada de problemas de salud propios o, bien, de malentendidos que había tenido con otras personas cercanas al mundo del espectáculo.

¿Cómo se despidió Fer Moreno de su bebé?

Fue a través de un comunicado en sus redes sociales que Fer Moreno confirmó la triste muerte de su bebé el pasado 25 de diciembre: “Con un corazón lleno de dolor y gratitud, quiero compartir con ustedes una noticia muy difícil. Mi angelito, Atlas, nuestro bebé, nos dejó esta mañana”, explicó la creadora de contenido.