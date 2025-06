Francisco Cantú se lanza contra Arturo Carmona, lo llama “monta perros” y agresor de Alicia Villarreal

La polémica entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona continúa en pie y ahora se suma un nuevo personaje, pues Francisco Cantú asegura haber tenido algo romántico con la intérprete de “Te Quedó Grande La Yegua” y dijo confirmar que su ex sí la maltrataba.

Mientras tanto, Arturo ha desmentido enérgicamente estos rumores e incluso señaló que la supuesta carta que Alicia envió a Blanca Martínez ‘La Chicuela’ era falsa, y que hace más de veinte años la misma periodista le habría pedido perdón tanto a Carmona como a toda su familia.

Francisco Cantú responde a Arturo Carmona

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, Francisco Cantú compartió que el mensaje que publicó Arturo Carmona en donde lo llama “payaso y monta perros”, asegurando que toda la polémica se convirtió en un circo, tiene que ver con que no soporta estar en el mundo del espectáculo.

Y es que, aunque no dijo nombres, el ex de Alicia Villarreal sí aseguró que “se creen charros y son monta perros”, haciendo una clara referencia al músico, quien dijo: “Si le van a sacar para qué se meten, dedíquense a otra cosa... Yo no monto perros, ni caballos, tampoco me quedan grandes las yeguas”.

Las declaraciones de Cantú parecen querer echarle más leña a la hoguera, aunque Carmona aún no da respuesta a lo publicado, pero los famosos sí se han tirado fuertes indirectas mientras que Francisco mantiene su postura asegurando que Arturo sí se comportaba violento con ‘La Güera Consentida’.

¿Por qué se dice que Arturo Carmona maltrató a Alicia Villarreal?

Todo este tema resurgió luego de que Alicia aseguró que Arturo y Cruz Martínez “eran igualitos”, esto mientras hablaba del episodio de violencia que vivió con su aún esposo. Fue así que los internautas revivieron un video en el que ‘La Chicuela’ lee en vivo una carta enviada por Villarreal en la que se exhibe que Carmona también la habría violentado hace más de veinte años.