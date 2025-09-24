Hijo de famosos actores se quita su apellido; busca triunfar en el cine

En la historia de Hollywood se ha registrado que algunas estrellas han logrado llegar a papeles protagónicos o de gran relevancia por el peso de sus apellidos dentro de la industria del entretenimiento, sin embargo, hay quienes optan prefieren cambiar su nombre y construir una carrera desde abajo con el objetivo de no cargar consigo el término ‘nepo baby’.

Tal es el caso de Eduardo Zucchi, hijo de los actores Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral y quien decidió dejar de lado los apellidos de sus padres, al menos para el ámbito artístico, y adoptó el de su abuela materna para abrirse camino en el mundo de la actuación. El joven de 25 años indicó que la madre de Cantoral lo impulsó a seguir su sueño de ser actor, por lo que le quiso rendir homenaje.

“Fue una gran mujer, entonces con base a eso yo, como homenaje a que ella siempre me inculcó el arte y me inculcó perseguir esa profesión y a prepararme y a ser la mejor versión de mí mismo, en homenaje a ella, yo decidí ponerme su apellido paterno, que es Zucchi. Entonces por eso decidí que mi nombre fuera Eduardo Zucchi”, contó en un encuentro con la prensa.

Itatí Cantoral compartirá créditos con su hijo que se se quitó su apellido

Zucchi e Itatí forman parte del cast de la cinta Desastre en familia, en donde también participa Ariel Miramontes, quien es conocido por su papel de Albertano en María de Todos los Ángeles. La película, la cual fue dirigida por Manuel Caramés y se estrenará el próximo 25 de septiembre, retoma la fórmula del intercambio de cuerpos, ahora llevada a una familia mexicana que enfrenta los retos de la adolescencia en tiempos del bullying, estereotipos, inmediatez y exceso de tecnología.

Sobre la decisión de su hijo de quitarse su apellido, Itatí dijo que respalda la decisión que tomó y habló de cómo prepara a sus hijos frente a la vida pública. “Tiene la edad suficiente, ya son suficientemente inteligentes y maduros, además tienen el apoyo y el colmillo de su papá”, destacó.

