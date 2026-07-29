Ibai Llanos, creador de La Velada del Año dice que Roro NO debía participar y estalla contra la influencer

"La Velada del Año" ha sido un evento ampliamente mencionado por los usuarios, en especial la pelea de Roro contra Rivers, donde la creadora de contenido española llevaba un casco demasiado protegido, teniendo una importante ventaja en el tema del impacto que recibía, situación de la que su contrincante no contaba.

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Es así que Ibai Llanos habló abiertamente al respecto, detallando que la influencer de España no debía participar en dicho encuentro. Te detallaremos qué fue lo que comentó sobre el tema.

¿Qué pasó entre Roro y Rivers?

Recordemos que en "La Velada del Año", Roro se enfrentó ante Rivers, pero durante el pesaje, la creadora de contenido mexicana se enteró de las características del casco que usó la influencer española, observando una mayor dureza y contando con recubrimientos a nivel de la nariz debido a que quería proteger una cirugía estética realizada recientemente, generando mucha indignación debido a una notoria desigualdad de protección.

Aunque Ibai Llanos empatizó con su compatriota ante la protección usada, detallando que se pueden sufrir secuelas físicas, se encargó de resaltar que dichas modificaciones de equipo debían ser comunicadas con anticipación a sus rivales. Para aclarar la situación, se encargó de resaltar que él nunca fue notificado al respecto.

Además de resaltar el creador del evento que posiblemente la creadora de contenido debía darle mayor prioridad a su salud, resaltando que no debió participar en el evento deportivo.

¿Por qué es famosa Roro?

Aunque Roro obtuvo relevancia durante su participación en "La Velada del Año" creado por Ibai Llanos, ya era una influencer reconocida previamente. Inicialmente, en el 2024 era famosa por subir videos demostrando lo que cocinaba para su novio.

Pero fue hasta el 2025 cuando participó en dicho encuentro de boxeo, peleando contra Abby, siendo vencida rotundamente; ahora se ha destacado por mostrar sus rutinas de entrenamiento en el gimnasio. Ahora su nombre sigue siendo polémica por su reciente participación y la protección que usó.