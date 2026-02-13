Imelda Tuñón contestó la amenaza de demanda de José Manuel Figueroa con un contundente mensaje

Las horas recientes alrededor de las múltiples complicaciones que rodean a Imelda Tuñón y el desarrollo de vida que tiene junto con su hijo… han sido severamente violentas. Por eso cuando el hermanastro de Julián Figueroa le amenazó con una demanda por las acusaciones recibidas, ella no se quedó callada y así le contestó.

BTS en México: ¿Cómo nació el amor por BTS y el K-pop en México? Esto es lo que debes saber

¿Qué dijo Imelda Tuñón ante la amenaza de demanda de José Manuel Figueroa?

En las últimas horas se hizo presente la respuesta de Manuel ante la filtración de un audio donde se escucha a Imelda hablar de un supuesto abuso sexual que este hizo en contra del fallecido Julián Figueroa. Por ello, al indicarse que un tema legal le llegaría a la joven en días recientes, así contestó: “El cielo es aquí, tú creas tu realidad y la mía es preciosa. Ese corazón de papel vale más que un millón de diamantes“.

Pese a que algunos quisieron interpretar las palabras como una posible indirecta ante el mensaje emitido por su ex cuñado, realmente la mamá de José Julián justamente subió un video donde ve cómo su pequeño le hizo un detalle de un corazón de papel lleno de más corazones. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales aseguran que es un mensaje de contestación al nuevo problema con la familia Figueroa.

Ante lo “caliente” que se encuentra el entorno de la esposa de Julián Figueroa, los sitios digitales se siguen polarizando y las opiniones alrededor continúan sumamente inmiscuidas en este pleito. Por ello, se esperan notificaciones en próximos días, pues ahora es un duelo directo entre José Manuel e Imelda Tuñón.

¿Por qué José Manuel Figueroa demandaría a Imelda Tuñón?

Aunque no era tan directo y trató de no involucrarse demasiado, José Manuel no se quedó callado ante el audio, pues este fue acompañado de Imelda diciendo en un principio que era IA. Pero después corroboró que sí fue algo dicho por ella. En ese sentido, el artista mexicano dijo que en breve le llegaría la notificación legal a la mujer de 29 años… pues eran acusaciones muy severas que debían sostenerse con pruebas contundentes.

Por el momento no hay reportes oficiales de que la demanda se efectuó, ni que ya le llegó algún citatorio a Imelda Garza.