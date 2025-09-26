Ivet Playà reapareció con nuevas acusaciones en contra de Alejandro Sanz
Ivet Playà se volvió viral luego de que hizo declaraciones en contra de Alejandro Sanz. La joven aseguró haber mantenido una relación con él pero no se sintió cómoda con ello.
Ivet Playà, exfanática de Alejandro Sanz, se mantuvo mucho tiempo en silencio luego de que hiciera fuertes acusaciones contra el cantante. Ahora ha decidido volver a salir con nuevas declaraciones en contra del español.
Por medio de las redes sociales, la mujer volvió a revivir su testimonio y acusó a Sanz de haberla manipulado emocional y sexualmente.
¿Cuáles son las acusaciones de Ivet Playà contra Alejandro Sanz?
Por medio de unos videos en las redes sociales, Ivet Playà manifestó que habúa conocido a Sanz cuando ella tenía 18 años y el 49. Por ese momento se consideraba una fan incondicional por lo que no se perdía un concierto en España. De acuerdo a su testimonio, el cantante se aprovechó de la admiración que ella le tenía.
“Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”.
Esto no fue todo ya que en ese momento también manifestó que él jugó con sus emociones, “Decía que se lleva a gente por delante, y que es peligroso. Y si te preguntas por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo”.
Si bien ella no lo acusa de ningún delito pues si cree que actuó de mala manera. Ella considera que su actuación es moral y humanamente inaceptable.
¿Cuál es la nueva declaración que hizo Ivet Playà sobre Alejandro Sanz?
Luego de haber realizado estas declaraciones, se mantuvo en silencio mucho tiempo. Sin embargo, ahora ha vuelto a salir con nuevas declaraciones en la que manifiesta que nunca tuvieron una historia de amor.
“Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto se...”, manifestó en sus historias de Instagram.
Así también es que comentó,“En marzo quiero hablar en prensa sobre mi historia. En abril me piden una propuesta de negocio para silenciarla. En junio giran la tortilla para tacharme de algo porque no tienen NADA en contra de mí. Fin de la historia
Ivet Playà insiste en que fue manipulada por Alejandro Sanz y que eso la llevó a tener una relación que no le hacía bien.