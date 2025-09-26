Luis Ángel confirma una muerte inesperada que lo llena de dolor

Este jueves por la noche, Luis Ángel “El flaco” sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar la muerte de una gran admiradora suya a través de un desgarrador mensaje. El intérprete de “El que te amó” utilizó su cuenta personal de Instagram para expresar sus condolencias a la familia de una de sus más fieles seguidoras.

Se trata de Katy Ochoa Ramírez, quién era desde siempre una de sus mayores fans. Por eso, y al enterarse de su fallecimiento, el cantante y uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana no dudó en expresar su tristeza y compartir unas sentidas condolencias con la familia de su admiradora.

¿Quién era la admiradora de Luis Ángel?

Luis Ángel compartió una foto muy tierna donde abraza a la seguidora y acompaña la imagen con un sentido texto que conmueve. “El día de hoy amanecí con una noticia muy triste, lamentablemente la señora Katy perdió la batalla”, comenzó diciendo el posteo del cantante.

El artista agregó: “Una gran persona que me quería mucho y yo a ella. Mis más sinceras condolencias a familiares, amigos y a todo el club. Sé que Dios le recibirá con los brazos abiertos, que en paz descanses”.

Además, Luis Ángel mandó fuerzas a todo el club de fans que era comandado por la querida Katy Ochoa Ramírez.

¿De qué murió la admiradora del Luis Ángel?

Hasta el momento no han trascendido las causas del fallecimiento de Katy Ochoa Ramírez. Sin embargo, se presume que atravesaba alguna enfermedad por el mensaje del cantante, quien expresó que “perdió la batalla”.

Luis Ángel siempre ha tenido muy buena relación con sus fans, tal es así que el cantante de “Si se quiere ir” tiene más de dos millones de seguidores. Siempre recibe el cariño de su público y ahora, ante esta pérdida, recibe un fuerte acompañamiento de parte de su fandom.