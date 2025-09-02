Javier ‘Chicharito’ Hernández promete “cursos para que te funen” y la gente pide que le quiten el WiFi

Ha pasado poco más de un mes de la controversia causada por los videos misóginos que Javier “Chicharito” Hernández publicó y de la disculpa pública que emitió, el futbolista ha regresado a las redes sociales. Su último video se burla abiertamente de la “funa” que enfrentó.

La polémica original surgió porque “Chicharito” publicó una serie de videos en los cuales dice que las mujeres “están fracasando” y recomienda “honrar la masculinidad”. Esto generó críticas en redes sociales e incluso protestas de jugadoras, de manera que incluso la Federación Mexicana de Futbol intervino.

¿Disculpas o más excusas? ‘Chicharito’ habría tratado de limpiar su imagen compartiendo una charla con una psicóloga TV Azteca [VIDEO] Luego de las polémicas declaraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernández que fueron señaladas en redes sociales como sexistas, el futbolista compartió un charla donde abordó el tema.

“Chicharito” Hernández se burla de su “funa” y dice que hará cursos

En su cuenta oficial de Instagram, Javier “Chicharito” Hernández publicó el video de su primera clase de pilates. En camino a la experiencia, bromeó con la “cancelación” que enfrentó a finales de julio en redes sociales.

“El mes pasado este hombre funado hizo pilates por primera vez”, dice la descripción de su video. Luego, bromeó con que próximamente ofrecerá cursos para saber cómo lidiar con una funa o “cursos para cómo generar que te funen”, dijo entre risas.

Antes de conducir su auto aseguró que todo mundo sabe que es muy tradicional y “por eso abro puertas. Caballero”, aseguró.

Una parte de los comentarios lo criticó por reírse del asunto por el cual emitió una disculpa pública y se burló del futbolista por su nueva faceta como creador de contenido. “¿Y los cursos para meter goles?”, dijo uno de los comentarios más exitosos. “Quítenle el WiFi y el cel”, bromeó alguien más. “A mí me gustaría que me pagaran por ir a ver los partidos de Chivas”, escribió otra persona en referencia a una lesión que recientemente le impidió jugar a Hernández.

También hay muchos comentarios que lo apoyan por su buen humor ante la crisis mediática, o incluso hay quienes niegan que en primer lugar el futbolista haya dicho algo malo en sus videos anteriores. “Nada me hará odiarte, te amo”, le escribieron.