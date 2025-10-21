Anuncian proyección de concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes gratis

Aunque ya pasaron 9 años desde la muerte de Juan Gabriel, es un cantante y autor que se encargó de marcar toda una generación en la música mexicana, trayendo letras contundentes y un ritmo único, melodías que pudo cantar junto a reconocidos artistas.

¿Andaba de parranda? Así ‘vieron’ a ‘Juan Gabriel’ en París TV Azteca [VIDEO] En redes sociales comenzó a circular un video donde un grupo de jóvenes habrían sorprendido a ‘Juan Gabriel’ en París. ¿Es o no es? Aquí las imágenes.

Para sus fieles seguidores, se anunció que en el Zócalo de la CDMX, se llevará a cabo la proyección del concierto que hizo en Bellas Artes, una presentación que sigue siendo recordada por varios. Es así que te detallaremos cuándo podrás verlos.

¿Cuándo se hará la proyección del concierto de Juan Gabriel?

El concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes fue en mayo de 1990, destacándose por ser una presentación acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional, siendo el evento más destacado dentro de su trayectoria musical.

Después de 35 años, sigue siendo un auténtico éxito. Es por eso que se hará la proyección en el Zócalo, permitiendo que sus seguidores puedan disfrutar de la presentación del “Divo de Juárez” una vez más junto a otros amantes del cantante.

El evento se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre, en la Plaza de la Constitución, a partir de las 20 horas; es completamente gratis. Al ser una presentación gratuita, te recomendamos llegar a buena hora, puesto que podría presentarse una importante afluencia de público.

¿Por qué no querían a Juan Gabriel en Bellas Artes?

Aunque el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes fue una de las más conocidas por el público, convirtiéndose en un evento emblemático históricamente y musicalmente, en su momento fue muy controversial.

Puesto que fue el primer cantante en tocar dicho escenario, además se creía que, por ser un santuario de arte y música clásica, no era lugar para ese estilo de música que era más comercial.

Durante esa época, JuanGa recibió varias críticas al respecto, hasta que el director de Conaculta, anunció que el dinero sería destinado para la Orquesta Sinfónica Nacional, situación que calmó a la población.

Ahora que ya tienes todos los datos, no dejes pasar la fecha y hora para que veas la proyección en el Zócalo, para que puedas cantar a todo pulmón sus canciones más emblemáticas del “Divo de Juárez”.