Incendio en Los Ángeles pone en peligro hogar de Kate del Castillo

Quien está pasando por un complicado momento, al igual que miles de personas en su misma situación, es la actriz mexicana Kate del Castillo, quien utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que tuvo que abandonar su casa gracias a los incendios que están afectando en Los Ángeles, California.

Ricardo Casares da el paradero de Jaime Camil tras incendios en Los Ángeles [VIDEO] El conductor de Venga la Alegría, Ricardo Casares, informó que pudo comunicarse con Jaime Camil para conocer su situación por los incendios en Los Ángeles, California.

La actriz contó en un video su preocupación y las medidas que ha tenido que tomar luego de que las autoridades les pidieron que evacuaran para no poner sus vidas en peligro por los incendios en la zona afectada.

“Vengo llegando de trabajar con un frío espantoso, con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa en Los Ángeles. Más bien ya la evacué. Rescaté mis coches y los llevé a un lugar seguro, saqué mis cosas de mi caja fuerte”, explicó la hija de Eric del Castillo y agregó que lo más importante en estos momentos eran sus documentos.

Además, Kate aprovecho para agradecer por las buenas acciones que han surgido de esta desgracia: “Gracias, hay gente maravillosa, si no es por mis amigas que fueron, a lo mejor en otro momento ya no nos dejaban entrar. Los documentos es lo más importante, ya lo demás es lo de menos. ¡Esto es terrible! No tengo ni palabras para decirles todo lo que está sucediendo porque, además, no sé el sentir de las personas que ha perdido casas”.

En otra de las publicaciones, la actriz pidió a sus seguidores que recen para que los incendios en Los Ángeles lleguen a su fin: “Orando por nuestros hermanos en California. Aquí hay formas en las que puedes apoyar a aquellos que han sido afectados. Gracias a la Fundación California Fire, World Central Kitchen, GoFundMe, Salvation Army, CAL FIRE Benevelont Fund, California Endowment y esto es sobre la humanidad por crear estos fondos de ayuda”.