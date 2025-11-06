¡Lalo Salazar vuelve a creer en el amor! El periodista es captado con una misteriosa joven en un bar de la CDMX

Tras su mediática y polémica relación con Laura Flores, el querido periodista Lalo Salazar parece haber dejado atrás el drama y se da una nueva oportunidad en el terreno sentimental, aunque los detalles de su nuevo romance siguen envueltos en misterio.

Después de varios meses en el ojo del huracán por su sonada ruptura con la actriz mexicana, Salazar vuelve a ser tema de conversación… pero esta vez por razones mucho más románticas. Y es que todo apunta a que Cupido volvió a flechar al carismático comunicador, quien fue captado en actitud muy cariñosa con una joven misteriosa en un bar de la Ciudad de México.

Nueva oportunidad al amor

Según testigos, Lalo y su acompañante intentaron pasar desapercibidos usando gorras y manteniendo un perfil bajo, pero el intento les duró poco. Al parecer, alguien los reconoció y, como suele suceder en estos tiempos de redes sociales, el video no tardó en filtrarse y hacerse viral. En las imágenes se les ve riendo, platicando muy de cerca y compartiendo miradas que delatan algo más que una simple amistad.

Aunque la identidad de la joven aún no se ha revelado, se dice que es considerablemente más joven que el periodista. Por ahora, Lalo solo se ha pronunciado en sus redes sociales pidiendo respeto para su nueva pareja y la actriz Laura Flores, ya que ha sido víctima de malos comentarios y reiteró que “es una gran mujer en todos los sentidos”.

Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada”, expresó el comunicador. “Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores.

instagram lalosalazar_oficial

Ruptura en medio del escándalo

Recordemos que su relación con Laura Flores terminó entre rumores, malentendidos y especulaciones sobre diferencias personales. Sin embargo, todo indica que el periodista prefiere mirar hacia adelante y disfrutar de esta nueva etapa sin dar demasiadas explicaciones.

Los internautas no tardaron en llenar las redes con mensajes de apoyo y cariño, asegurando que Lalo “merece ser feliz” y que “quien conquiste su corazón se sacó la lotería”.