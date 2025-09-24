Lanzan angustiante mensaje sobre Adela Noriega tras desaparecer

Adela Noriega ha sido una gran actriz, aunque su vida ha estado envuelta en mucho misterio. La mujer se alejó de las telenovelas hace 17 años y desde entonces ha permanecido fuera de la vida mediática.

En los últimos días, sin buscarlo, Adela ha vuelto a estar en el centro de atención por diversas noticias que circularon en relación a su vida. Así es que una ex compañera salió a hablar de ella y lo que dijo no la favoreció mucho.

¿Qué dijo una ex compañera sobre Adela Noriega?

Una parte de la personalidad de Adela Noriega fue dada a conocer por parte de una excompañera de trabajo con la que compartió elenco en 1998. “No daba explicaciones, no pedía perdón”, dijo la actriz.

La famosa que salió a hablar de Noriega es Adriana Nieto, quien en un medio de televisivo dejó en claro que su excompañera no era muy responsable con su trabajo.

Si bien Nieto dijo que era una persona amable, de pocas palabras, tenía una particularidad que generaba molestias en sus compañeros de El privilegio de amar.

Lo que ocurría con Noriega era que no llegaba a horario para ir las grabaciones sino que lo hacía dos horas después. Además no se disculpaba con sus compañeros por la impuntualidad.

La fake news que daba por muerta a Adela Noriega

Las declaraciones de su ex compañera se dan en el marco de una noticia falsa que comenzó a circular en las redes sociales y que daban por muerta a Adela Noriega.

Esta noticia falsa, comenzó a circular en TikTok, donde se aseguraba que la actriz había fallecido el 11 de junio a los 55 años. Esto había sido publicado por un medio de comunicación pero después se confirmó que había sido manipulado por medio de la inteligencia artificial.

La vida de Adela Noriega sigue siendo un enigma luego de que se alejara del espectáculo, algunos dicen que vive en Estados Unidos pero no ha sido confirmado.

