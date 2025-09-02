Lele Pons denuncia una estafa que están cometiendo en su nombre. "¡No manden nada!”

Lele Pons se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, a un mes de recibir a su primera hija, Eloísa. La influencer ha compartido en redes sociales la felicidad que comparte con su esposo, el cantante Guaynaa. Sin embargo, ni siquiera en este tipo de momentos deja de haber gente malintencionada.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido venezolana denunció una estafa que están cometiendo en su nombre, y advirtió a sus seguidores para que no caigan.

Lele Pons advierte de una estafa que están cometiendo en su nombre

Al parecer, diferentes cuentas de redes sociales están pidiendo dinero en nombre de Lele Pons, argumentando que es por una buena causa. “Varias personas me están mandando esto”, escribió la influencer.

Crédito: Instagram. @lelepons

Una cuenta denominada “Fans Lane” estaría publicando conversaciones falsas en las que Lele agradece a personas por “su trabajo” y por haber “ayudado” a ganar dinero para apoyar a venezolanos en busca de la libertad financiera.

La influencer publicó mensajes que la gente le estaba enviando para denunciar la cuenta “Fans Lane”. Sin embargo, aparentemente los estafadores cambiaron el nombre de la cuenta al notar que Lele ya había recibido advertencias.

Crédito: Instagram. @lelepons

Posteriormente Lele ubicó la cuenta y publicó una captura del perfil en Facebook, que tenía tan solo 109 seguidores.

Aunque el asunto ya está siendo atendido, existe la posibilidad de que más cuentas falsas estén haciendo lo mismo. Por tal razón, Lele Pons hizo una advertencia a sus seguidores.

“Si te llega esta publicación en IG o Facebook, ¡repórtalo!”, escribió la influencer en otra de sus historias. “Están usando mi nombre para estafar a la gente, ¡no manden nada!”.

Es importante recordar que este tipo de estafas desafortunadamente ocurre a menudo con figuras públicas. Cuando llegan mensajes de alguien que asegura ser una celebridad o trabajar con una, es mejor verificar mediante canales oficiales y dudar siempre.