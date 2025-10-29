La FOTO que publicó Leticia Calderón tras la versión de su muerte

Las redes sociales de Leticia Calderón multiplicaron las miradas sobre ella ya que en los últimos días circuló un video en donde se confirmaba que la actriz había fallecido. Afortunadamente, todo se trató de una deepfake y fue la propia artista la encargada de señalar que sigue vida.

No es la primera vez que un famoso tiene que salir a desmentir su muerte. Es que, por lo general, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la masividad de las redes sociales permiten que falsas noticias se viralicen en cuestión de minutos.

¿Cómo se anunció la muerte de Leticia Calderón?

La falsa noticia sobre la muerte de Leticia Calderón fue difundida a través de un video publicado, inicialmente, en la red social TikTok. En este material puede observarse a una conductora televisiva señalando “Acaba de fallecer la actriz Leticia Calderón en un terrible accidente doméstico esta mañana”.

El video no tardó en viralizarse y llegar a otras redes sociales, causando sorpresa, intriga y tristeza entre los seguidores de Leticia Calderón. La propia familia de la actriz fue golpeada por esta “noticia” que, al cabo de unas horas, fue desmentida por la propia conductora que precisó que se trataba de una deepfake, es decir un video creado con Inteligencia Artificial.

¿Qué dijo Leticia Calderón tras el anuncio de su muerte?

Luego de que la conductora que aparecía en el video se encargara de desmentir la situación, la tranquilidad retornó a los seguidores de Leticia Calderón. Además, fue la propia actriz la encargada de señalar que se encuentra bien y lo hizo a través de sus redes sociales.

Junto a una fotografía en donde se la ve radiante, Leticia Calderón señaló “Estoy vivita y coleando. Excelente semana”. El posteo sumó rápidamente likes de sus fanáticos y comentarios como “Y bien hermosa, como siempre”, “Reinaaaa”, “Con un rostro bellísimo”, “Bendito Dios que alegría que no era cierto” y “Excelente, buenísima y maravillosa actriz Hermosa por siempre la admiro mucho bendiciones”, entre otros.

