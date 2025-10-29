Hospitalizan de emergencia a la influencer Karina Torres: ¿Cuál es su estado de salud?

La influencer y youtuber, Karina Torres, con su humor y carisma, ha logrado convertirse en una importante figura dentro de la televisión y las redes sociales, obteniendo el cariño de varios de sus seguidores. Recientemente, se dio a conocer que va a ser hospitalizada de emergencia.

Ante el anuncio, ha generado gran preocupación entre sus seguidores. Es así que te vamos a explicar cuál es su estado de salud y la razón por la que va a necesitar la intervención quirúrgica. No te pierdas de todos los detalles que te vamos a dar a continuación.

¿Cuál es el estado de salud de Karina Torres?

En una entrevista realizada en el programa de “Hoy”, Karina Torres anunció que tendría que ser hospitalizada, debido a que se le detectó una anomalía en uno de sus glúteos, puesto que se va a retirar los biopolímeros que tiene en esa zona.

Explica la influencer que al inicio se presentó una pequeña bolita, la cual comenzó a crecer con el paso de los días, a tal grado que el absceso se le reventó. Aunque la herida ha ido cicatrizando, ella tomó la decisión de someterse a una cirugía para evitar que se presenten problemas de salud en el futuro.

Siendo una decisión importante para la influencer, ya que podrá continuar con su carrera en la televisión, mientras cuida su actual estado de salud. Ante la noticia, sus seguidores han demostrado todo su apoyo para Karina Torres ante la noticia de la intervención quirúrgica.

¿Qué pasa si no te quitas los biopolímeros?

Son muchas usuarias las que han optado por el uso de biopolímeros en los glúteos, una sustancia no reabsorbible que se usa para aumentar el volumen. David Delgado, cirujano plástico, en su página web, detalla que se publicaba antes como una alternativa no invasiva para hacer crecer los glúteos, pero no es así.

Dentro de su publicación detalla que ha visto casos de pacientes con granulomas, deformidades en tejidos, dolor crónico y problemas de salud, puesto que pueden migrar a otras partes del cuerpo, por eso es importante retirarlos lo antes posible para evitar riesgos en el estado de salud.