Christian Nodal dice que se quitó los tatuajes de la cara por pensar en su hija, Inti

En el último año y medio, Christian Nodal ha pasado por una transformación física significativa: se ha borrado la mayoría de los tatuajes del rostro y todavía está en proceso de eliminar algunos. En una entrevista reciente, el cantante aseguró que esta decisión fue motivada por su hija de dos años, Inti.

Christian Nodal asegura se quitó tatuajes para que Inti lo viera tal como es

En una entrevista para la empresa colombiana Caracol Televisión, Christian Nodal dijo que quitarse los tatuajes de la cara se relaciona con lo que quiere mostrarle a Inti, hija que comparte con Cazzu. “Mi mamá me decía algo muy importante: ‘ay mijito, no te tatúes la cara porque tu hija no te va a alcanzar a ver la cara sin ellos’”, contó el cantante de regional mexicano. “No sé por qué se me quedó tanto eso en la cabeza”.

Otra razón por la que decidió quitárselos fue cómo percibe su imagen física y que quiere mejorarla. “Sí creo que estéticamente no soy una persona de buena apariencia y, con los tatuajes, pues menos. Entonces dije: tengo que echarme una ayudadita”.

Sin embargo, el intérprete de “No Te Contaron Mal” admite que los tatuajes son parte de su historia y le recuerdan momentos importantes de su vida.

Cada una de las sesiones para remover los tatuajes toma entre 10 y 15 minutos, pero afirmó que es algo muy doloroso. Describió la sensación como “si te tiraran latigazos en la cara”.

Christian Nodal se ha quitado varios diseños que tenía en distintas partes del rostro, entre ellos una telaraña, un corazón, un número 11 y la palabra “utopía” (como el nombre de un álbum de Belinda); actualmente está en proceso de retirar otros.

También fue muy sonado mediáticamente cuando se borró el tatuaje de los ojos de Belinda, que tenía en el pecho, debido a la relación en que ellos dos mantuvieron y en la que llegaron a estar comprometidos.