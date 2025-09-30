Rosalía desafía la Fashion Week de Paris con una tendencia de belleza inusual

La cantante Rosalía no sólo es un referente en la industria de la música, sino también en la moda, prueba de ello es la reciente colaboración que tuvo con Calvin Klein en donde portó la clásica colección de ropa de interior, sin embargo, en esta ocasión, la española dio de qué hablar durante su arribo a la Fashion Week de Paris por una tendencia que no termina de convencer a los puristas: decolarse los vellos de la axila.

Antes de acudir al desfile de Saint Laurent, la cantante hizo una primera parada en el desfile de la diseñadora belga Julie Kegels con un look deconstruido, armado con prendas recortadas, caídas y empoderantes, sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención del atuendo, pues, de manera casi inmediata, sus axilar atrajeron las miradas.

El teñirse los vellos de la axila no es una tendencia nueva o que Rosalía se sacó de la manga, pues, años atrás, otras celebridades, como Miley Cyrus, Lady Gaga y Madonna, llevaron a cabo esta práctica, sin embargo, si estás interesada en replicar a Rosalía, lo más recomendable es que o hagas con colores fuertes como tonos neón ya que así resaltará mucho más este toque extravagante. Además, debes de tener cuidado al aplicarlo, pues no es un procedimiento que se realice en salones de belleza.

Estas son las mexicanas que hicieron presencia en el arranque de la Fashion Week de Paris

Aunque Rosalía se llevó varias columnas en la prensa de entretenimiento alrededor del mundo, las latinas se robaron las miradas durante las primeras pasarelas de la Fashion Week de Paris, la cual culminará el próximo 7 de octubre, Belinda, Anitta, Renata Notni y Samadhi Zendejas brillaron como nunca enLe Défilé. Liberté, Égalité, Sororité ‘You’re Worth It’deL’Oréal Paris.

Belinda utilizó un mini dress metálico lleno de brillo, mientras que Samadhi Zendejas deslumbró con vestido negro asimétrico con aplicaciones metálicas plateadas que creaba un efecto gráfico.

