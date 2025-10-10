Lupillo Rivera tiene videos que comprometerían a Belinda; así lo confirmó

Las declaraciones de Lupillo Rivera, a través de diversas entrevistas, siguen dejando mucho de qué hablar. En esta ocasión, el mismo cantante afirmó que conserva videos que de cierta forma comprometerían a Belinda. Esto es lo que se sabe al respecto de dicha situación.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Lupillo Rivera y Belinda sostuvieron una relación amorosa hace algunos años que, sin embargo, no terminó del todo bien. Ahora, es el cantante quien ha ventilado algunos secretos en torno a las vivencias que compartió con la mujer nacida en España.

¿Lupillo Rivera tiene videos comprometedores de Belinda?

Fue durante una entrevista en la que Lupillo Rivera confesó haber perdido un dispositivo celular que contenía material secreto de Belinda, aunque no se especificó qué tipo de contenido era este mientras revelaba que ostenta un respaldo en su computadora. Dicha situación se dio poco antes de que la española emprendiera acciones legales ante el cantante por “violencia digital”.

Fue el 9 de octubre que Belinda lanzó un comunicado en donde confirma acciones legales contra Lupillio Rivera de acuerdo con los artículos 20 Quartes y 20 Quinquies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto después de las declaraciones otorgadas por el mismo Rivera.

Pese a esto, fue previo a esta ley que Lupillo Rivera aseguró en una charla con el programa “Siéntese Quien Pueda” que perdió un teléfono celular “donde lo tenía todo”. Sin embargo, antes de esto tomó la decisión de respaldar tanto las fotos como los videos de la cantante en su computadora, confesando que le habló de muchas cosas “que podrían hacer que quede mal”.

¿Qué contestó Belinda al respecto?

Vale mencionar que, hasta el momento, y lejos del comunicado lanzado hace unas horas, Belinda no ha confirmado o desmentido tal información, por lo que se espera que brinde detalles en los próximos días.

¿Qué ha pasado con Belinda luego de terminar su relación con Lupillo Rivera?

Luego de cerrar el círculo amoroso que tenía con Lupillo Rivera, Belinda comenzó una nueva relación con Christian Nodal, misma que, sin embargo, terminó hace unos años. En cuanto al cantante, este se ha mantenido enfocado en hacer música y en nuevos proyectos tales como lo es su autobiografía, la cual ha dejado muchos temas sobre la mesa.

